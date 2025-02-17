勇鷹高教機事故飛官林瑋可望出院 空軍司令鄭榮豐：危機處理得當

勇鷹高教機現正全面停飛接受特檢，待安全無虞才會擇日復飛。圖中飛機與事故無關。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍機號1130的勇鷹高教機15日於台東近海從事飛行訓練時，由於戰機的雙發動機失效墜海，飛官林瑋少校及時跳傘，送往台東馬偕醫院救治，由於林瑋復原狀況良好，預計今日得以出院。空軍司令鄭榮豐上將日前也到醫院慰問林瑋，肯定其危機處理能力，也展現了部隊勤訓精練的成效。

空軍透過「國機國造」方式，以IDF經國號戰機為基礎研改「勇鷹」高教機，並委由漢翔生產66架，2021年迄今已交機41架，機號1130的勇鷹高教機失事，也是該型機首起重大飛安意外。為確保勇鷹高教機與人員安全，空軍已下令同型機全數停飛特檢，待安全無虞後再擇日復飛。

外傳林瑋少校駕機起飛1分鐘，即遭遇雙發動機失效的狀況，隨即跳傘逃生，一旁的僚機立即通報國軍等單位啟動救援，林瑋彈射落海並登上個人救生小艇，隨即由救護隊直升機救援吊掛，隨後送往台東馬偕醫院救治。林瑋身體狀況良好，面對媒體關切時尚仍應答，估計今日可望出院。

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空軍司令鄭榮豐上將（左）探望勇鷹高教機飛官林瑋（中）。（青年日報提供）為此，空軍司令鄭榮豐上將日前代表國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，前往台東馬偕醫院慰問林瑋，鄭榮豐肯定林的危機處理能力，展現部隊勤訓精練成效，同時也向家屬表達慰問之意。隨後，鄭榮豐也前往台東志航基地，了解事件調查進度，他肯定各單位平日訓練成效，遇危機能迅速完成救援任務。

鄭榮豐強調，執行各項任務需保持高度警戒，而落實訓練目的，就是要使官兵在面對突發狀況時，能立刻採取妥適作為，才能確保部隊戰力。他期勉官兵戮力同心，擔負捍衛空防安全重任。

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