幸運數字認證！ 勇鷹飛官成馬丁貝克彈射椅第「7777」位生還者

英國彈射座椅製造商馬丁貝克公司，當地時間16日更新生還數字為7777。（擷自英國馬丁貝克官網）

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勇鷹高教機事故飛官林瑋可望出院 空軍司令鄭榮豐：危機處理得當

〔記者陳治程／台北報導〕我國空軍機號1130的「勇鷹」高教機日前在台東外海遭遇雙發動機失效墜海，飛官林瑋少校及時彈射生還，近期可望出院並重返飛行線。由於此次為勇鷹高教機服役以來首起事故，各界對事發原因投以高度關注，但林瑋這次彈射逃生的紀錄，也已獲彈射座椅原廠英國馬丁貝克（Martin Baker）認證，成為幸運的第「7777」位獲救者。

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馬丁貝克公司當地時間16日證實，15日在台東獲救的「勇鷹」高教機少校飛官林瑋，以該公司生產的「X12J」型彈射座椅逃生成功，此次彈射紀錄也已在官網更新，成為有幸運數字象徵的第「7777」位生還者。這也是空軍繼去（2024）年9月的幻象2000-5戰機飛官謝沛勳上尉後，再有我國飛行員以同公司裝備保住性命。

英國彈射座椅製造商馬丁貝克公司證實，我國空軍駕駛勇鷹高教機的少校飛官林瑋，日前在台東成功使用其彈射座椅逃生，並成為該廠商救回的第「7777」位生還者。（英國馬丁貝克公司官網）

空軍現役三型主力戰機所搭載的彈射座椅，除了經「鳳展專案」構改升級的F-16V Block 20戰機，採用柯林斯航太（Collins Aerospace Systems）的「先進概念彈射座椅」（ACES）外，「經國號」與幻象2000-5型機均裝備馬丁貝克的產品；此次成功挽救勇鷹飛官林瑋的X12J型彈射椅，則與經國號戰機同屬於Mk12系列。

至於空軍未來接收的66架F-16C/D Block 70戰機，將採用該公司最新的「US18E」彈射座椅，其也獲南韓青睞（南韓型號為KR18A），成為首批KF-21戰機的標準配備。

去（2024）於嘉義空軍基地開放期間，進行地面陳展的空軍T-BE5A「勇鷹」高教機1131號機，非當事飛機。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

空軍表示，此次失事的勇鷹高教機1130號機、飛行總時間183小時，當事的少校飛行訓練官林瑋，總飛行時數則為1184+50小時；事發當時正執行「基本航線投彈」訓練任務，期間因雙發動機失效而彈射逃生，並由空軍救護隊送醫治療，最快可望於今日出院。

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