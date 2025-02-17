勇鷹高教機墜海 漢翔：配合空軍調查、未獲停工通知

勇鷹高教機，與此次事故機無關。（資料照）



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〔記者王憶紅／台北報導〕機號1130的「勇鷹」高教機15日於台東失事墜海，外界傳言頻傳，對此，負責勇鷹高教機產製工作的漢翔公司今（17）日發出三點聲明澄清，此次事件肇因調查由空軍主導，現正全力配合辦理，現階段就事故原因不做任何評論；漢翔總經理馬萬鈞表示，漢翔並未接獲停工通知。

漢翔透過新聞稿表示，媒體提及「位於岡山發動機廠生產線的Nadcap認證過期，嚴重影響該廠交貨」，漢翔針對此事，已於去年12月5日發布澄清稿說明。所謂Nadcap製程認證為國際航空製造業，針對特定製程的第三方認證查核，此為例行性年度工作，此次查核雖有缺失，但均已實質改正，未影響漢翔公司對美、歐發動機大廠出貨，與機號1130的勇鷹高教機事件無關，更無所謂「台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致」等無根據的空泛言論。

漢翔表示，媒體提及「勇鷹高教機每年維修費用太驚人」更為錯誤訊息，空軍原已針對此點向立法院澄清表示，勇鷹高教機後勤維保合約形式、金額計算方式，均與IDF、F-16、幻象2000等三型主力戰機不同，若採相同方式計算機隊維持費用，則勇鷹高教機均低於三型主力戰機，並無所謂勇鷹維保費用過高之事。

漢翔表示，媒體指稱「漢翔公司為了滿足每年交機目標而趕工搶進度，導致零件公差、材料強度、機件設備穩定性等品管問題連連」，完全與事實不符，漢翔公司每一項產品於交貨前均配合客戶依規範完成品質檢驗，不可能因趕工而忽略任何步驟或放寬標準，所指「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題並未發生。

漢翔說，此次事件發生以來，漢翔公司派遣大型工程及飛安團隊進駐，配合空軍進行客觀的肇因分析，渲染錯誤資訊除誤導大眾視聽外，對事件分析工作無益。

漢翔（2634）受到勇鷹高教機失事影響，股價今日開低震盪，截至今日中午12點42分，股價下跌1.55元，來到43.9元，跌幅達3.41％。

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