莒光正妹主播吳偲語 化學資歷背景超硬派

本報《軍武頻道》專訪莒光園地主持人之一吳偲語。（記者劉宇捷攝）

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莒光女主播下基地！ 吳偲語個性溫柔又勇於挑戰成「反差萌」

〔記者吳哲宇、劉宇捷／桃園報導〕製播已50年的《莒光園地》是役男每週四必看節目，其中，美女主持人往往成為役男討論焦點。本報《軍武頻道》專訪美女主持人之一吳偲語，了解她一路從士官轉為軍官的心路歷程，以及莒光園地的幕後運作工作。值得一提的是，她並非一般認知的「花瓶」，化學兵科出身的她渾身武藝，不僅曾在新訓中心教育過無數梯隊，其專業的化學知識，更擔任過測考中心的化學裁判官。

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國防部近年《莒光園地》節目有所變革，主持人已由過去的電視台主播，轉換為每週從部隊遴選、發掘優秀軍職俊男美女主持，同時也與華視合作，辦理「主播培訓班」指導播報技巧，為許多軍職素人創造更多平台。

本報《軍武頻道》專訪的吳偲語於103年入伍，現為269旅連輔導長，她也是少數從士官轉為軍官的女性，出身於陸軍專科學校，從33、39化兵群開始服役，曾任化學測考中心裁判官、新訓中心領導士和陸軍司令部勤務營憲兵連輔導長，各種性質的部隊都有所涉獵。

身為少數由士官轉軍官的女性，吳偲語表示，擔任士官從事工作性質相近，是可以比較安逸，但她也想要到各地看看、嘗試拓展視野，加上她認為，既然要繼續一個職業，就要不斷挑戰、精進自己，所以才會轉任軍官。當然，軍官屬於工作責任制，在休假上會比較困難，但她也因此有到各地參演、參加聯勇的機會，這是過去不曾有過的經歷。

吳偲語103年入伍，為現任269旅連輔導長，出身於陸軍專科學校，從33、39化兵群開始、曾任化學測考中心裁判官、新訓中心領導士和陸軍司令部勤務營憲兵連輔導長。（記者劉宇捷攝）

同時，吳偲語在個性上也相當活潑、俏皮，不怕生的她，很快就能進入任何與他人的溝通環境，這或許也是她能在莒光園地大放異彩、貫徹節目主持角色的原因之一。

吳偲語說，也許是與她從小就對主持抱持憧憬有關，她喜歡透過麥克風聽到自己的聲音，加上本身也喜歡唱歌，所以對拿著麥克風比較熟悉。另外，不論是在士官還是軍官，都會要主持一些活動和典禮，面對人群已經不會緊張。當然，面對鏡頭又是另一回事，在主持莒光園地時，太過生硬或太活潑，都會被導播喊「卡」改進，語速和咬字也需時刻注意，這也使她的表達更加嫻熟。

吳偲語本人也時常更新個人社群，在社群中PO出工作和生活的樣貌，寫下自身經歷點滴，她甚至也因此會在網路上，遇到許多向她請益的人，詢問軍人作為一份職業等相關問題，她都會耐心解答並剖析利弊，為國軍招募貢獻一份心力。

對於現行國軍的軍民溝通策略方式，吳偲語持肯定態度指出，現在都有營區開放等多元化方式讓民眾能更透明了解國軍，不像過去國軍只能出現在新聞片段上。她也曾擔任112年北區儀隊競賽初賽的司儀，展場中的互動體驗與國軍社團攤位，不僅讓大朋友帶著小朋友一同體驗，也讓全民國防能從小就向下紮根，身在現場的她覺得很有意義，也很榮幸擔任這項職位，讓身為政戰幹部的自己，可以盡微薄之力，繼續傳遞更多國軍正能量給更多人。

吳偲語在個性上也是個活潑、俏皮的女孩，不怕生的她很快就能進入任何與他人的溝通環境，而這或許也是她能在莒光園地大放異彩、貫徹節目主持角色的原因之一。（記者劉宇捷攝）

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