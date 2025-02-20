莒光女主播下基地！ 吳偲語個性溫柔又勇於挑戰成「反差萌」

別看吳偲語在電視上甜美的外型，卻是下過基地、兇過阿兵哥，也當過裁判官的優秀幹部，基層經驗十分豐富，形成「反差萌」的人物形象。（吳偲語提供／本報編輯）

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〔記者劉宇捷、吳哲宇／桃園報導〕越來越多優秀女性人才在軍中闖出屬於自己的一片天，而擔任過莒光園地主持人的吳偲語中尉就是其中一人，別看她在電視上甜美的外型，卻是下過基地、兇過阿兵哥，也當過裁判官的優秀幹部，基層經驗十分豐富，形成「反差萌」的人物性格；吳偲語總是抱持樂觀的心，勇於挑戰的個性，使她在軍旅生涯歷練更加深厚。

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相比其他出身自傳統官校或政戰學校的軍官，現任269旅中尉連輔導長的吳偲語，卻多了份不同歷練，從陸專畢業的她，其實是從士官轉任軍官，也正因為擔任過基層幹部，所以深知部隊運作模式，也有了她自己的帶兵心法，即使轉任軍官，士官的歷練也讓她有了不同經歷跟體認。

現任269旅中尉連輔導長的吳偲語卻多了份不同歷練，從陸專畢業的她其實是從士官轉任軍官，也正因為擔任過基層幹部所以深知部隊運作。（記者劉宇捷攝）

但是別看她在電視機前清新甜美的形象，她可曾是下過基地、打過聯勇、當過裁判官，也兇過阿兵哥的強悍班長！這些部隊的「硬底子」與電視上的甜美模樣可說十分反差。

吳偲語指出，她下部隊時，曾待過39化學兵群及新訓中心，因此參加過化學兵的基地鑑測及裁判官職務，又在新訓中心補了領導士的專長，即便升了軍官轉職政戰官科，也被舉薦挑戰主持莒光園地節目，之後又跟著部隊打「聯勇操演」，學習擔任紀實小組，經歷非常豐富。

別看她在電視機前清新甜美的形象，她可是下過基地、打過聯勇、當過裁判官，也兇過阿兵哥的強悍班長！這些部隊的「硬底子」與電視上的甜美模樣可說十分反差。（吳偲語提供）

吳偲語笑著與記者分享，她以前罵人「可兇的呢」，有一次，她罵人的聲音大到隔壁三棟都聽得到，學妹還急忙跑過來詢問學姊怎麼了？但她也說，現在身份角色轉變了，也不用像以前那樣兇人，身為連輔導長的她，更多是協助官兵解決疑難雜症。

而從士官轉任軍官是截然不同的環境，事情變得更繁雜多元、什麼都要會一點，也要開始輪調至各部隊歷練。許多人正因為追求穩定的生活而選擇士官，不過吳偲語表示，她反而蠻喜歡這樣的新生活，因為輪調可以接觸到各種不同的領域及挑戰，更豐富自己的視野，也不會反覆做一成不變的事情，當然，勢必也會有許多相對應的時間犧牲。

許多人正因為追求穩定的生活而選擇士官，不過吳偲語卻表示，她反而蠻喜歡這樣的新生活，因為輪調可以接觸到各種不同的領域及挑戰，更豐富自己的視野，也不會反覆做一成不變的事情。（記者劉宇捷攝）

除了樂觀接受挑戰的精神外，記者在與吳偲語訪談的過程中，明顯可以感受到她個性溫柔且活潑的一面，情感豐富的她，也總是將快樂的一面展現給周圍的人，在談吐上輕鬆自在，偶還帶點俏皮，讓人會心一笑，和在螢光幕前的端正形象十分不同。而私下的吳偲語也經常閱讀書籍充電，豐富自己的心靈與思維，身為輔導長也才能將更多正能量傳遞給周圍的人。

訪談中明顯可以感受到她個性溫柔且活潑的一面，情感豐富的她也總是將快樂的一面展現給周圍的人，在談吐上輕鬆自在偶還帶點俏皮，總讓會心一笑，和在螢光幕前的端正形象十分不同。（記者劉宇捷攝）

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