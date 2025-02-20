蔣萬安率團至空軍松指部勞軍 空服士藍有潔外型亮麗超吸睛

蔣萬安市長致贈松指部紀念品，由空服士藍有潔代表接受。（圖：軍聞社提供）

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〔記者羅添斌／台北報導〕為感謝空軍健兒捍衛領空辛勞，台北市長蔣萬安今日率領市府團隊，前往空軍松山基地指揮部慰問，除向國軍官兵致敬，並關懷探視市籍官兵，場面溫馨熱絡。松指部由空服士藍有潔上士說明松指部及專機隊各項資訊，藍有潔外型亮麗丶口條清晰，成為全場嬌點。

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松指部並陳展FK-50、BH-1900等型專機，並安排專人說明單位任務特性；期間，蔣市長也致贈單位慰問金、紀念品，並特地帶來官兵喜愛的熟食餐點，同時與市籍官兵寒暄互動，為他們加油打氣，蔣萬安市長真誠親切的關懷，讓現場官兵備感窩心；松指部指揮官林少將則回贈感謝狀及紀念品，感謝台北市政府對國軍的關心與支持。

台北市長蔣萬安今天前往空軍松指部勞軍，與官兵互動熱烈。（圖：軍聞社提供）

蔣萬安表示，松指部平時執行政軍首長行政專機、近海偵巡、北部地區山海難搜救及傷患後送等任務，令他深感敬佩，他要謝謝大家堅守崗位，全天候守護，同時感謝各級幹部對台北市籍官兵的照顧。

蔣萬安說，國軍是人民最可靠的後盾，非常感謝大家在春節期間，犧牲與家人團聚的時間，執行戰備任務，盡忠職守為國家社會付出，24小時守護台北市民的安全，市府團隊也會做國軍最堅實的後盾，讓保家衛國的官兵們感受到軍民一心的溫暖。

蔣萬安同時致贈松指部市籍官兵2024年世界12強棒球錦標賽冠軍紀念悠遊卡，並表示，為國家默默守護付出的國軍弟兄姐妹，就是中華隊的台灣英雄，台北市政府就是國軍的熱情粉絲，未來，市府團隊將持續辦理慰勞活動，鼓舞國軍士氣。

蔣萬安市長、兵役局長李治安等市府團隊在FK-50專機前合影。（圖：軍聞社提供）

台北市長蔣萬安20日率市府團隊慰問空軍松指部。（圖：軍聞社提供）

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