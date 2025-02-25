軍情人物》反制系統享譽國際前 蕭淵展曾玩無人機捕捉台灣之美

黑鏡科技董事長蕭淵展。（記者陳治程攝；記者涂鉅旻製圖）

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玩轉無人機20餘年 黑鏡科技董座蕭淵展要用「數據庫」守護領空

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〔記者涂鉅旻、陳治程／台中報導〕黑鏡科技董事長蕭淵展投身無人機反制領域近十年，每年賣出的無人機反制組件多達上千組，他不但有著務實的工程師作風，亦有著浪漫感性的另一面。蕭淵展曾花了7年時間，在全國各地執行上千趟空拍任務，隨後將寶島景象搭配精鍊文筆，出版《鳥的觀點》一書，不僅讓讀者一覽台灣之美，更道盡對家鄉的濃厚情懷。

理著俐落平頭的蕭淵展性格務實，帶領著10人的老班底在中部地區落腳，秉持著「低調強」的核心思維默默做著本業，持續為國內、外客戶提供合適的反制無人機方案。他在言談之中，細數著無人機反制實務運用、未來潛力，即使是複雜的專業理論術語，他也能以平實易懂的方式解說。

黑鏡科技董事長蕭淵展致力於無人機反制系統研製工作。（記者涂鉅旻攝）

不過，自述有著「工程師性格」的蕭淵展，也有著深厚豐沛的人文素養，並在早年參與無人機計畫時體現。原來，曾在逢甲大學地理資訊系統研究中心（GIS）服務多年的他，在空拍技術不如今日普及的20多年前，就開始鑽研無人載具研發工作，隨後投入7個年頭、超過1000架次的飛行，用俯瞰視角詳實紀載著寶島的山川與景物。

當時，蕭淵展所屬無人機團隊數度造訪水湳機場、太魯閣國家公園、飛過神木村與小林村，可以飽覽蘭嶼秋天美景，也捕捉到因開發過度而斷了頭的山巒。隨後，他於2013年以「翹課飛鳥」的筆名，從數萬張照片之中挑選出100個章節，出版《鳥的觀點》一書，收錄台灣的壯闊山川、高度都市化的聚落，以及大自然提醒人類該懂得謙卑的種種痕跡。

黑鏡科技董事長蕭淵展曾從事多年空拍任務，飽覽寶島之美。（取自翹課與飛鳥的觀點臉書頁）雖然蕭淵展有點難為情地笑說，那是年輕時所做的事情，但喜歡湯姆．克蘭西（Tom Clancy）、村上春樹等作家的他，依舊在攝影書之中展露文采。例如，在空拍台北盆地與大屯山提到，台北盆地經歷了20萬年前的大屯火山噴發、7萬年前冰河期海平面下降及淡水河下切作用、9000年前台北灣成形，但相較於地質編年表，台北盆地形成聚落不過數百年的時間，「長命不過百歲的人們，到底要爭什麼咧」？

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