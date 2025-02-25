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軍情人物》反制系統享譽國際前 蕭淵展曾玩無人機捕捉台灣之美

2025/02/25 09:44

黑鏡科技董事長蕭淵展。（記者陳治程攝；記者涂鉅旻製圖）黑鏡科技董事長蕭淵展。（記者陳治程攝；記者涂鉅旻製圖）

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〔記者涂鉅旻、陳治程／台中報導〕黑鏡科技董事長蕭淵展投身無人機反制領域近十年，每年賣出的無人機反制組件多達上千組，他不但有著務實的工程師作風，亦有著浪漫感性的另一面。蕭淵展曾花了7年時間，在全國各地執行上千趟空拍任務，隨後將寶島景象搭配精鍊文筆，出版《鳥的觀點》一書，不僅讓讀者一覽台灣之美，更道盡對家鄉的濃厚情懷。

理著俐落平頭的蕭淵展性格務實，帶領著10人的老班底在中部地區落腳，秉持著「低調強」的核心思維默默做著本業，持續為國內、外客戶提供合適的反制無人機方案。他在言談之中，細數著無人機反制實務運用、未來潛力，即使是複雜的專業理論術語，他也能以平實易懂的方式解說。

軍情人物》反制系統享譽國際前 蕭淵展曾玩無人機捕捉台灣之美黑鏡科技董事長蕭淵展致力於無人機反制系統研製工作。（記者涂鉅旻攝）
不過，自述有著「工程師性格」的蕭淵展，也有著深厚豐沛的人文素養，並在早年參與無人機計畫時體現。原來，曾在逢甲大學地理資訊系統研究中心（GIS）服務多年的他，在空拍技術不如今日普及的20多年前，就開始鑽研無人載具研發工作，隨後投入7個年頭、超過1000架次的飛行，用俯瞰視角詳實紀載著寶島的山川與景物。

當時，蕭淵展所屬無人機團隊數度造訪水湳機場、太魯閣國家公園、飛過神木村與小林村，可以飽覽蘭嶼秋天美景，也捕捉到因開發過度而斷了頭的山巒。隨後，他於2013年以「翹課飛鳥」的筆名，從數萬張照片之中挑選出100個章節，出版《鳥的觀點》一書，收錄台灣的壯闊山川、高度都市化的聚落，以及大自然提醒人類該懂得謙卑的種種痕跡。

黑鏡科技董事長蕭淵展曾從事多年空拍任務，飽覽寶島之美。（取自翹課與飛鳥的觀點臉書頁）黑鏡科技董事長蕭淵展曾從事多年空拍任務，飽覽寶島之美。（取自翹課與飛鳥的觀點臉書頁）雖然蕭淵展有點難為情地笑說，那是年輕時所做的事情，但喜歡湯姆．克蘭西（Tom Clancy）、村上春樹等作家的他，依舊在攝影書之中展露文采。例如，在空拍台北盆地與大屯山提到，台北盆地經歷了20萬年前的大屯火山噴發、7萬年前冰河期海平面下降及淡水河下切作用、9000年前台北灣成形，但相較於地質編年表，台北盆地形成聚落不過數百年的時間，「長命不過百歲的人們，到底要爭什麼咧」？

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