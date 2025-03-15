賴總統點將》成功爭取參與友邦網安演習 毛建秋是老共頭痛人物

賴清總統在上月底核定由毛建秋接任資通電軍指揮官，並晉任為陸軍中將，毛建秋在軍職上的專業表現，可說是讓老共頭痛的台灣軍方將領之一。（圖：取自總統府網站）

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〔記者羅添斌／台北報導〕賴清總統在上月底核定由毛建秋接任資通電軍指揮官，並晉任為陸軍中將，賴總統在主持晉任典禮時，盛讚毛建秋在擔任國防部通資次長室資戰處處長任內，成功爭取到首次參與友盟國家的重要網安演習，除了強化國軍資通部隊應對網攻的能力，也提升守護網路安全的能量。

事實上，毛建秋在軍職上的專業表現，可說是讓老共頭痛的台灣軍方將領之一。毛建秋曾任資通電軍指揮部網路戰聯隊長，並在2021年晉任為少將，網路戰聯隊是國軍唯一一個具有攻守一體特性的軍事網路安全部隊，也是針對中國對台網路威脅的反制部隊。毛建秋在網路戰聯隊長任內，不僅為國內的網路攻防演練紮下深厚的基礎，也多次親自率隊模擬紅藍網路戰對抗，因表現傑出，由聯隊長職務陸續升任為資通電軍指揮部的參謀長丶副指揮官等職，隨後調任為通資次長室資戰處處長。

毛建秋過去就與友邦的資電及網路安全單位有豐厚的交流經驗，接任資戰處長之後，更成功爭取到參與重要友邦的大型網路安全演習，建構出民主國家的網路安全聯盟架構，可說是居功厥偉。（資料照）

資戰處指的是資安暨網戰整備處，毛建秋過去就與友邦的資電及網路安全單位有豐厚的交流經驗，接任資戰處長之後，更成功爭取到參與重要友邦的大型網路安全演習，建構出民主國家的網路安全聯盟架構，可說是居功厥偉。

毛建秋在去年12月間，曾應空軍官校邀請就「我國通資電軍指揮部現況及展望」為題發表演講，他當時強調，現代戰爭的趨勢不斷朝電子及資訊作戰邁進，以近年俄烏與以哈戰爭為例，無論是新興的無人機、資訊戰或網路攻擊等，均已大幅改變戰場形態。例如：震網（Stuxnet）能針對工業控制系統發動網路攻擊，癱瘓重要基礎設施。國軍對這類新式攻擊手法應提高警覺並強化相關防制作為。

毛建秋是中正理工學院79年班畢業，他持續在專業領域上鑽研，獲得逢甲大學電機與通訊工程博士學位，在去年一場由國防部主辦的國防科技論壇上，毛建秋以通次室資戰處長職務主持了一場人工智慧之網路戰技術發展與建議研討，並與北科大丶成大丶國防理工學院等多位教授深入討論這項議題，學者之間的討論氣氛熱烈，令參與論壇的各界人士留下深刻印象。

毛建秋在去年12月間，曾應空軍官校邀請發表演講，他當時強調，現代戰爭的趨勢不斷朝電子及資訊作戰邁進，以近年俄烏與以哈戰爭為例，無論是新興的無人機、資訊戰或網路攻擊等，均已大幅改變戰場形態。例如：震網（Stuxnet）能針對工業控制系統發動網路攻擊，癱瘓重要基礎設施。國軍對這類新式攻擊手法應提高警覺並強化相關防制作為。（圖：取自空軍官校臉書專頁）

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