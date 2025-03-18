應華府「加軍費」說 國軍新版QDR納國防預算「GDP 3％」目標

圖為陸軍航特部的UH-60M「黑鷹」通用直升機。（國防部發言人官方Facebook）

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〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德上（2）月宣示，我國將擴大國防投資，目標讓軍費達GDP 3％水準；美國國防部政策次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）日前更在國會任命聽證會上宣稱，我國應將國防預算拉升至GDP的10％，引發國內各界議論。值得注意的是，我國國防部新版《四年期國防總檢討》裡，已將「軍費占GDP百分之三」列入國防改革章節中，成為改革優先事項。

國防部今（18）日發布的最新版《四年期國防總檢討》（QDR）第四章開宗明義指出，政府為確保國家安全，考量政府財政負擔及整體經濟發展，將爭取國防預算穩定成長，以支應國軍整體作戰需求；未來將以「建構不對稱戰力」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」及「厚植灰色地帶應處能量」為主軸，透過編列特別預算，使國防預算達國內生產毛額（GDP）3％水準，以利國防戰力整建。

國防部今（18）日公布新版的《四年期國防總檢討》。（擷自國防部官網）

國防預算起起伏伏 各界對「GDP百分之三」看法不同調

根據軍方去年8月說明，我國今年度國防預算共計新台幣6470億元，其中包含主管預算4760億元、新式戰機暨海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，以及非營業特種基金806億元，GDP占比來到2.45％，距離賴清德總統宣示、QDR報告所示的3%目標尚有一段距離。

回顧我國近20年的國防預算變化，軍方曾在2008年編列國防預算達到GDP百分之三，但同年中央政府改選後，國防預算金額便一路下滑，還比北約組織（NATO）多數國家的GDP 2％目標來得低；直到2017年起，我國軍費的GDP占比才重回2%以上，並一路增長至今。

圖為西班牙汽車製造商「Urovesa」在當地的軍用輪甲車生產線。（歐新社資料照）

國防安全研究院昨（17）日最新民調揭示，隨著美國總統川普在盟邦政策上的變化，多數民眾對於政府增加國防預算的立場已轉趨支持，並相對接受中央運用「特別預算」方式擴大國防支出；然而，有學者也對政府達成軍費占GDP百分之三的目標持保留態度，認為「知易行難」。無論最終發展如何，如何在民意基礎下合理地拉高軍費，仍待中央政府從長計議。

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