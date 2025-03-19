別再叫我「巡飛彈」了！ 中科院把這款攻擊無人機正名為「勁蜂」

有「台版彈簧刀」之稱的中科院巡飛彈一型攻擊無人機，現正名為「勁蜂」攻擊無人機。（記者陳治程攝）〔記者陳治程／雲林報導〕中科院今（19）日與台大、雲科及虎尾科大三校宣布結盟並簽訂合作備忘錄（MoU），為下階段的國造無人機發展奠基，現場也展出中科院多項科研成果，值得注意的是，備受關注的「巡飛彈一型」正式獲得「勁蜂」稱號，「紅雀三型」無人機更以可改變飛行姿態的「大改版」樣貌首度登場。

過去有「台版彈簧刀」之稱的「巡飛彈一型」攻擊無人機，今日帶著「勁蜂」的新名稱正式登場。根據現場展示資訊和人員說明，「勁蜂」無人機採用「一機、一發射筒」設計，單機預載光學／紅外線（EO/IR）感測模組，具備導控距離8公里、發射後滯空15分鐘性能。



中科院「巡飛彈一型」無人機正名為「勁蜂」。圖為往年海軍營區開放時展示情形。（資料照，記者方賓照攝）此外，單兵可同時背攜2具「勁蜂」無人機，以達到快速部署、打擊的效能，知情人士透露，海軍陸戰隊有意採購此型無人機，現就採購細節持續磋商中。

紅雀三型無人機大改款 可變換飛行姿態



中科院「紅雀三型」無人機大改款，可改變飛行姿態。（記者陳治程攝）另一款備受矚目的「紅雀三型」小型偵蒐無人機，則帶著與不同以往的設計首次登場。現場解說人員表示，該機採全電力驅動，最大滯空時間1小時，可在30公里遠處進行導控，且可加密資料鏈防電磁干擾。



「紅雀三型」的機翼下方與機身末端皆有發動機，可使其在垂直起降（VTOL）、高速平飛間做飛行模式轉換，擺脫現役「紅雀二型」無人機的發射軌，大幅提升部署與監偵效率。

對於這2款新機是否有機會在今年的「漢光41號」實兵演習現蹤？中科院院長李世強語帶玄機地說：「咦？不只是漢光吧。」間接印證這二款機型，後續將接受實戰測評驗證，為其戰力「拼身價」。

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