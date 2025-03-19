盼無人機成為新「護國神山」 中科院院長李世強與三所大學簽署MOU

中科院院長李世強（中）、台大校長陳文章（右二）、雲科大副校長巫銘昌（右一），以及虎尾科大校長張信良（左一）與雲林縣長張麗善（左二）一同出席三院四單位結盟暨MOU簽署儀式並合影。（記者陳治程攝）〔記者陳治程／雲林報導〕為培育未來人才，厚植國造無人機研發量能，中科院院長李世強今（19）日主持三校合作聯盟暨備忘錄宣誓簽署儀式，與台大、虎尾科大、雲林科大建立合作基礎。同時，中科院在現場展出紅雀三型無人機、動力外骨骼等多項無人機及軍事科研成果，象徵國防自主、無人機體系正式邁向全新階段。

李世強指出，國防部每年都會編列約新台幣10億元的國防科技前瞻預算，中科院則依照法規編列20億至30億元的研究經費。他比喻說，中科院在無人載具產業中，就如同「hub」（樞紐）的角色，把產、官、學整合在一塊，而今日的三校結盟，將有助於爭取相關研究預算並運用，讓國家有限的力量，做出最大的努力。



李世強亦期許，嘉義這座全球首創的無人機航太園區，能成為繼晶片之後，第二個台灣的「經濟奇蹟」。

中科院院長李世強（右2）與台大、雲科、虎尾科大正、副校長交換簽署備忘錄，宣告展開國造無人機產業新頁。（記者陳治程攝）台大校長陳文章表示，該校和中科院、國科會合作行之有年，而工程、電機學院則已聯手中科院深化無人機研製工作，他強調，無人機產業發展不只促進國防，更能帶動地方轉型；虎尾科大校長張信良則體認到，唯有相互結合才能壯大國造無人機，創造下個「護國神山」。

對於三校、四單位結盟後的合作模式，雲林科技大學副校長巫銘昌解釋，中科院是國防科技研發的領頭羊，未來將與同以學理研究見長的台灣大學，共同投入無人機系統的核心技術發展；至於具備技職、產學合作優勢的雲科大及虎尾科大，則會著重於產製方面的整合，完成無人機產業的跨界與縱向結合。

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