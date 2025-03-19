監偵無人機將「全授權委商」 中科院要主攻四款攻擊無人機

中科院長李世強今（19）日代表簽署三所大學結盟MOU並發表談話。（記者陳治程攝）〔記者陳治程／雲林報導〕繼「銳鳶二型」無人機後，中科院日前宣布再開放「紅雀三型」、「騰雲」無人機部分子系統技轉，攜手合格民間廠商把國造無人機市場做大。對此，中科院長李世強今（19）日受訪表示，未來將持續擴大委商生產模式，目標邁向監偵無人機「全授權」目標邁進；而攻擊型無人機將是中科院接下來的專門項目，並預告四型機種能在今年看到成果。

中科院17日表示，未來將選定旗下三款完成測試驗證的無人機部分子系統作為釋出標的，包含已釋出的「銳鳶二型」的生產製造、系統整合、構型設計及技術諮詢；待釋出的「紅雀三型」動力設計組件、通訊電力整合、地面導控平板，以及「騰雲」無人機的複材機體、天線追蹤及自動起降技術等項目，日後皆可由國內廠商洽詢技轉或授權生產。

對此，中科院長李世強今日上午受訪表示，旗下的監偵型無人機未來將持續以ODM（原廠委託設計代工）、OEM（代工生產）的委商代工模式下放，目標邁向「100%」授權生產；他補充，隨著這種委外模式常態化，日後這些無人機的生產構型會趨於一致，對於平戰轉換策略而言，會是一種有利的發展。

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他進一步表示，精準打擊武器的尋標器價格昂貴，但透過「演算法」的軟體效能並持續更新，補上硬體不足的同時，還能降低研製成本；其次為攻擊型無人機，也就是美軍的「遊蕩彈藥」（loitering munition），要透過新型的「高能量電池」擁有更長的滯空時間，讓它一升空就有威脅、殺傷力；再來則是垂直起降與飛行模式轉換的機型，透過這樣的機動性能，讓無人機在終端俯衝攻擊時「殺傷動能」更強化。

最後則是「低價版巡弋飛彈」。李世強說，這款武器未來將與現有的攻擊無人機做出「高低配」，這呼應了俄烏戰爭後期，逐漸以攻擊無人機取代傳統巡弋飛彈的作戰趨勢。他補充，以上這四款攻擊無人機的特型，可望在今年之內看到實體成果。

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