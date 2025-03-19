無人機園區夠「夯」 中科院長李世強：已20餘家國內外廠商洽詢進駐

中科院院長李世強今（19）日出席三校結盟暨MOU簽署儀式後透露，現正推展的民雄無人機航太園區，他表示，目前已接獲20餘家廠商洽詢進駐，其中也包含外國廠商在列。（記者陳治程攝）〔記者陳治程／雲林報導〕中科院院長李世強今（19）日前往國立台灣大學雲林校區，出席台大、雲科、虎尾科大結盟暨MOU簽署儀式，揭開我國無人機產業新頁。李世強表示，3所大學與中科院的合作，有助於國防先進科研發展、經費運用，目前已有20多家相關廠洽詢進駐，甚至不乏國外廠商，將持續為全球首例的無人機園區爭取更多機會。

為深耕國造無人機體系、培育國內產研人才，中科院、台大、雲科、虎尾科大、雲林縣長張麗善及各方代表今日齊聚台大雲林校區，見證三校四單位的結盟並簽署合作備忘錄。

簽署儀式後，李世強於媒體聯訪時表示，無人機園區未來發展，不是要廠商把廠區遷進來，而是要邀請廠商「擴廠」到園區裡來。他進一步透露，目前有20餘家無人機廠商已在洽詢進駐，並有國外的廠商名列其中。

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根據國防部今（2025）年公開預算，軍備局將從今年至2028年間，編列新台幣68億5900萬元預算，協助中科院在嘉義民雄建立「航太暨無人機產業園區」，因應未來的科技變革，同時滿足國軍當前建軍需求。

不過，這項預算在今年春節前的立法院「馬拉松式」審議期間，經立院黨團協商決議凍結50%經費，尚待解凍；對此，行政院上（2）月初發布的施政報告陳述，若無人機產業園區首年度的執行預算未能及時解凍，將推遲無人機技術發展，不利作戰韌性及不對稱戰力的形成。

中科院、台大、雲科、虎尾科大、雲林縣長張麗善及各方代表今日齊聚台大雲林校區，見證三校四單位的結盟並簽署合作備忘錄。（記者陳治程攝）

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