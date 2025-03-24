可能是除役前戰備「最後一舞」 美軍尼米茲號航艦將部署印太

圖為2020年駛於菲律賓巴拉巴克海峽（Balabac strait）的美國海軍尼米茲號航艦（CVN-68）。（美軍DVIDS網站）

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〔記者陳治程／綜合報導〕今（2025）年將滿50歲的「尼米茲號」（CVN-68），是美國海軍現役最年長的核動力航艦，去（2024）年接受3年一次的「艦檢」後，月前已正式回歸演訓；美軍第三艦隊日前則宣布，尼米茲號航艦打擊群（NIMCSG）現已離開位於美國西北的母港，展開西太平洋前進部署。外媒指出，這可能是它正式除役前投入戰備的「最後一舞」。

美軍第三艦隊指出，尼米茲號航艦打擊群已於美西時間21日駛離華盛頓州的母港基薩普海軍基地（Naval Base Kitsap），準備投入西太平洋的例行輪調部署。

日前才完成美、韓「自由護盾」（Freedom Shield 2025）聯合軍演的卡爾文森號航艦，將循美國防部長赫格塞斯指示前往中東部署，支援打擊胡塞的任務。（美軍DVIDS網站）

尼米茲號航艦打擊群下轄第11艦載航空聯隊（CVW-17）、第9驅逐艦中隊（DERSON 9），其中，該航空聯隊包含4支F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機中隊、1支EA-18G「咆嘯者」電戰機中隊、1支E-2D「鷹眼」空中預警機隊、2支MH-60S/R「海鷹」反潛直升機中隊，和1支C-2A「灰狗」運輸機的航艦後勤中隊，另搭配4艘「伯克級」飛彈驅逐艦，擔負航艦護衛任務。

由於美軍中央司令部（CENTCOM）現正對葉門胡塞武裝發動大規模空襲，根據《美聯社》（AP）21日報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已指派卡爾文森號航艦（CVN 70）支援此行動，因此，尼米茲號有望接替其角色，投入南海的戰備工作。

美西時間3月21日隨「尼米茲號」航艦打擊群（NIMCSG）出港的航艦官兵們。（美國海軍太平洋艦隊官網）

「尼米茲號」為美軍現役最老的核動力航艦，該艦滿載排水量高達10萬噸，含艦載航空聯隊在內，全艦人員編制將近5千人；2023年結束印太部署後，尼米茲號去年底完成3年歲檢，並將在今年重返印太。隨著該艦屆壽，《美軍海軍學會新聞》（USNI News）報導寫道，尼米茲號航艦母港將於明（2026）年轉至諾福克（Norfolk, Va.），展開除役程序，因此，這次部署將可能是它最後一次投入前線戰備。

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