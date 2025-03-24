海軍軍艦計畫外的「對遇操演」長怎樣？ 菲、義海軍為你實地示範

圖為菲律賓海軍巡防艦「黎剎號」（FF-150）與義大利海軍多用途巡防艦「馬塞利亞號」（F597），22日實施對遇操演之情形。（菲律賓海軍官方Facebook）

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網傳我「玉山艦」受美軍海上供油 顧立雄：以海上不期而遇規則應處

即將啟航的敦睦艦隊不只造訪友邦 不能說的「海上練兵」更重要

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〔記者陳治程／綜合報導〕海軍「玉山軍艦」（LPD-1401）在海上受美艦加油的影片上週在社群媒體瘋傳，讓國防部長顧立雄與海軍出面解釋是「不期而遇」，引發外界對台、美海上軍事互動的想像；恰巧菲、義兩國軍艦隔日「對遇操演」，更能讓大眾認識此類演訓。事件後，今（2025）年度的海軍敦睦艦隊出海遠航在即，未來數月在海上是否也會巧遇友軍？值得後續觀察。

菲律賓海軍22日在官方社群指出，旗下巡防艦「黎剎號」（FF-150）日前與來訪的義大利海軍多用途巡防艦「馬塞利亞號」（F597），在海上相遇後實施「對遇操演」；從釋出照片可見，菲國船艦組員在發現義國軍艦後，除列席敬禮向友艦成員致意，亦持續觀察友艦，並齊頭編隊航行。

與菲國海軍軍艦相遇後，緊隨其後的義大利海軍「馬塞利亞號」多用途巡防艦。（菲律賓海軍官方Facebook）「黎剎號」巡防艦官兵持續觀察友艦動態，並齊頭向前航行。（菲律賓海軍官方Facebook）

根據北約組織定義，「對遇操演」（Passing Exercise, PASSEX）指的是兩艘或更多海軍軍艦在海上碰頭後，遵循「海上不期而遇相遇行動準據」（CUES），進行相互通訊、機動航行等演練，藉此增進雙方戰備與作業互通性（interoperability）。本次菲、義兩國巡防艦在海上「巧遇」並編隊航行的情況即是一例。

至於「海上不期而遇相遇行動準據」，最早是於2014年的「西太平洋海軍論壇」（West Pacific Naval Symposium, WPNS）上公布，為針對兩國海軍軍艦溝通、安全預防和機動指引規範的協議框架，透過雙方維持安全速度和距離、通用通訊語言，以及船舶失去動力後相應作為，避免海上意外或事態升級。根據公開資料，該協議現獲21國簽署、泰半成員位於印太，不過，該協議並無法律約束力。

圖為海軍今（2025）年度敦睦艦隊國內航訓花蓮站開放情形。由於玉山軍艦上周引起台、美海上軍事互動的討論，本周將出海遠航的敦睦艦隊是否會再有「巧遇」，值得後續追蹤與觀察。（本報資料照，記者花孟璟攝）

在玉山軍艦帶起台、美海上軍事互動的討論後，我國海軍今年的敦睦艦隊也已結束國內航訓，即將出海遠航，未來數月航程中是否會如同2016年、去（2024）年般再度發生「不期而遇」？有待後續的追蹤與觀察。

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