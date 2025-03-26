增進一年期義務役成效 守備旅今年起下基地增5天4夜攻防演練

國防部人力資源處處長成家麒少將今（26）日出席記者會，說明一年期義務役首年回顧暨第二年精進規劃。（本報資料照，記者羅沛德攝）

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〔記者陳治程／台北報導〕國防部今（26）日召開記者會，說明一年期義務役首年成效及第二年精進規劃。國防部資規司指出，今年預計徵集近萬名義務役男，並在8周入伍新訓階段增加手槍、無人機和刺針飛彈等新式武器基礎教育時數；此外，今年分發守備旅的一年兵，日後下基地後，將接受新增的5天4夜對抗演練，以提升實戰化訓練成效。

國軍一年期義務役恢復實施進入第二年，資規司人力資源處處長成家麒少將今日上午出席國防部記者會，詳述政策精進規劃。成家麒表示，今年入伍的一年兵在8周新訓間，將接受新增的手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲等武器裝備訓練，以培養役男一專多能基礎，厚實後備動員專長選充。

圖為陸軍步兵第101旅步1營去（2024）年基地訓練期間，實施T85榴彈槍武器射擊訓練。（取自青年日報）

基地訓練方面，國軍守備部隊去（2024）年首度實施13周基地訓練，進訓部隊先後完成「專長職能簽證」、「戰力射擊與鑑測」以及「作戰計畫鑑測」三階段，分別在駐地、測考中心和作戰責任區實施。今年將延續守備部隊1年1基訓政策，並將新增「5天4夜對抗演練」，透過訓後回顧，找出部隊訓練弱項滾動式精進，以滿足實戰化訓練目標。

國軍一年期義務役實施進入第二年，國防部今日說明第二年基地訓練流路規劃，除透露進訓部隊外，也明示今年將新增5天4夜攻防演練並逐步回顧，提升實戰化訓練效能。（國防部提供）

成家麒補充，今（2025）年度接受基地訓練的守備部隊，計畫由137旅步1營、109旅步1營、101旅步1營，以及249旅步1營共4之部隊實施，自9月份起依序進訓驗證。

國防部

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