愚人節不開玩笑 解放軍對台軍演影片赫見台北101、北車漢口街

中國解放軍今（1）日上午無預警發動軍演，所屬東部戰區不久後發布演習影片，不只以「降妖除魔」為題，就連首都信義區地標「台北101」也入鏡，宣稱能發動精準打擊。（擷自解放軍東部戰區微博）

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〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍東部戰區今早發動對台軍演，不只出動陸、海、空及火箭軍兵力，更配合海警船包圍我國本島、外離島，引發我國國防部強力譴責；隨後，中國發布的影片中，不只下了《降妖除魔》引人注目的標題，畫面中更放入台北信義區地標「台北101」，以及國軍在博愛特區周邊戰備偵巡的影像，試圖以對我首都發動精準打擊之舉進行威嚇。

共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「多向抵近」的艦機行動；透過海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等重點演練，檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力。施毅宣稱，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，是捍衛國家主權的正當、必要行動。

此後，該戰區官方社群接連發布一系列軍演宣傳影片，從打擊「台獨」、到「綠蛆」嘲諷總統賴清德，甚至以《降妖除魔》為題發布第三支影片張揚對台演習。

就連國軍部隊在鄰近總統府博愛特區的「漢口街一段」戰備偵巡影像，也含括在影片中。（擷自解放軍東部戰區微博）

《降妖除魔》影片中，中國解放軍東部戰區以孫悟空喻作解放軍並穿插三軍兵力、匿蹤戰機、無人機出動畫面，以及對我直轄市發動轟炸、衛星鎖定首都區的示意動畫；不過，這次衛星鎖定的目標，竟是台北信義區國際知名地標「台北101」，隨後更出現我國雲豹裝甲車在台北市街區戰備偵巡的畫面，從入鏡的「漢口街一段」路牌研判，解放軍鎖定的目標，是鄰近的總統府博愛特區。

國台辦發言人朱鳳蓮稍早表示，解放軍東部戰區發動對台軍演，是針對我國政府猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告；不過，我國國防部也不甘示弱地回應，中國持續在我國及印太地區窮兵黷武，公然挑戰國際秩序，已然成為國際社會最大的「麻煩製造者」。

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