【影】飛彈車、布雷艇我來守護！ 陸戰隊戒護兵力10分鐘整裝出發

〔記者涂鉅旻、劉宇捷／高雄報導〕海軍陸戰隊配合國軍籌獲各式新型軍備，去年起陸續編成海上、陸上戒護兵力，海上由兩棲偵搜大隊官兵操駕M109突擊艇，為執行水雷布放任務的快速布雷艇安全提供保障；陸上則由新編成的戒護營官兵，守護機動反艦飛彈車安全。這二支部隊都須在獲令後10分鐘內整裝出發，可快速有效應對各種狀況。

新成立的海軍陸戰隊防空警衛群戒護營，負責機動飛彈車的戒護任務。（記者劉宇捷攝）海軍陸戰隊去年下半年成立的「戒護營」兵力，有9成為一年期義務役下士、士兵，負責為機動飛彈車組執行警戒與偵察任務，這些官兵搭乘悍馬車、持機槍與步槍，在飛彈車陣地周遭實施警戒，具備第二專長的志願役軍、士官，更可以在必要時接手飛彈車操作。

海軍陸戰隊海上戒護兵力，由操駕M109突擊艇的兩棲偵搜大隊官兵組成。（記者劉宇捷攝）海上戒護兵力部分，則由陸戰隊勁旅兩棲偵搜大隊組成，與陸上戒護兵力一樣，需要在接獲命令後10分鐘內整裝出動，這批精銳勁旅操作著火力與機動性俱佳的M109突擊艇，前往河道或近岸為布雷艇戒護。這二項轉型也代表陸戰隊從以往的兩棲作戰性質，轉變為攻守兼備的精英部隊。

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