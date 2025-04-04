海軍陸戰隊兵力轉型新設「戒護營」！ 護衛飛彈機動車組安全

隨著海軍陸戰隊新推出的「兵力轉型」政策，未來海陸一年役士兵將有望被分往防空警衛群的「戒護營」，負責守衛海軍的機動飛彈車及機動雷達車組；這也代表陸戰隊轉型成攻守兼備的精英部隊。（記者劉宇捷攝）

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〔記者劉宇捷、涂鉅旻／高雄報導〕隨著我國情勢、防衛策略及新裝備的陸續加入，海軍及其旗下陸戰隊也面臨「兵力轉型」課題，海軍陸戰隊最新更成立「戒護營」，搭配早先新創的濱海作戰指揮部，組成海軍新興作戰兵力；而「戒護營」的兵力結構近9成將由一年期義務役組成，負責為機動飛彈車組執行警戒與偵察任務，代表了陸戰隊從以往的兩棲作戰性質，轉變為攻守兼備的精英部隊。

海軍陸戰隊「戒護營」是防空警衛群下所新增的營級單位，配合陸戰隊近期執行的兵力轉型政策，將協助濱海作戰指揮部執行「戒護」任務，其中陸上戒護任務，則由「戒護營」擔綱，他們接受一般作戰及警戒任務訓練，在機動飛彈車組入陣地前進行偵察、入陣地後執行周圍警戒。

海軍陸戰隊「戒護營」是防空警衛群下所新增的營級單位，配合陸戰隊近期執行的兵力轉型政策，將協助濱海作戰指揮部執行「戒護」任務。（記者劉宇捷攝）

「戒護營」的核心任務是保衛未來濱海作戰指揮部的機動飛彈車及雷達車組，他們會在飛彈車入陣地前進行偵察、入陣地後執行周圍警戒。（記者劉宇捷攝、國防部提供/本報合成）

在新的「戒護營」隊徽中，完整以圖像化詮釋了他們的任務目標。「戒護營」的隊徽設計中，以犰狳（ㄑㄧㄡˊ ㄩ ˊ）為主體環抱飛彈，代表強大的保護力，犰狳流線的外型象徵著執行任務時的機動性，而其後的盾牌則代表陸戰隊的堅實戰力。

而值得一提的是，在兵力轉型的規劃中，「戒護營」的兵力結構組成，除了中士以上的幹部為志願役外，其餘兵員皆由一年期義務役組成，當中亦包括轉服志願役為下士者，這大大改變了過往陸戰隊義務役官兵的任務取向。

在陸戰隊兵力轉型的規劃中，「戒護營」的兵力結構組成，除了中士以上的幹部為志願役外，其餘兵員皆由一年期義務役組成。（記者劉宇捷攝）

至於「戒護營」的核心任務，就是保衛未來濱海作戰指揮部的機動飛彈車及雷達車組，這群義務役官兵在接獲命令下達後，隨即整裝上悍馬車及輕型戰術輪車，針對飛彈車組預劃的陣地，先行進入偵察、肅清，確認安全後才會通知飛彈車組進入陣地，而在飛彈車組作戰時，戒護營官兵則依陣地規模，於遠處執行戒護巡邏任務。

海陸一年期義務役官兵在接獲命令下達後，隨即整裝上悍馬車及輕型戰術輪車，針對飛彈車組預劃的陣地，先行進入偵察、肅清。（記者劉宇捷攝）

未來，隨著反艦飛彈部隊的增加，戒護營也會持續於全台擴編，各個戒護兵力將區分多個機動小組，伴隨在機動飛彈車組附近部署、生活，以利及時支援作戰。此外，戒護營的幹部官兵，也將規劃學習機動飛彈車的部分操作技能，在飛彈車組員遭遇戰損時，可以即時遞補作戰，作為補充兵力。

在面對領導統御全義務役的官兵，戒護一營營長暨陸戰隊首位女蛙人的郭詩玉中校表示，除了在訓練上保持嚴格外，在生活上會多去照顧他們，同時利用晚上時間，跟他們談心敘舊，讓他們習慣這個環境，也喜歡這個環境。但在訓練上，同樣身為國家的軍人，無論志願役或義務役應該都有一樣的標準，一個合格軍人的標準。

戒護一營營長暨陸戰隊首位女蛙人的郭詩玉中校表示，除了在訓練上保持嚴格外，在生活上會多去照顧他們，同時利用晚上時間，跟他們談心敘舊，讓他們習慣這個環境，也喜歡這個環境。（記者劉宇捷攝）

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