我爬過天堂路！ 首任戒護營長郭詩玉是第一位陸戰女蛙人

海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營首任營長郭詩玉中校，是我國首位陸戰隊女性蛙人。（記者劉宇捷攝）

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海軍陸戰隊兵力轉型新設「戒護營」！ 護衛飛彈機動車組安全

放棄重裝備、成立戒護兵力 陸戰隊「轉骨」扛起防衛作戰之盾

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〔記者涂鉅旻、劉宇捷／高雄報導〕海軍陸戰隊防空警衛群成立戒護一營，扮演機動飛彈車、指揮車「貼身護衛」要角，首任營長郭詩玉中校大有來頭，她是國軍首位通過兩棲偵搜大隊專長訓練、爬過「天堂路」的女性蛙人。她表示，她在兩棲偵搜大隊艱苦受訓，培養出忍耐性格，得以有計畫地執行任務，她會將經驗與所學，帶到戒護營的訓練當中。

郭詩玉中校為專業軍官班97-2期、指參109年班畢業，她在陸戰隊77旅（現改制為防空警衛群）服役後，自願到最精實、有「蛙人」之稱的兩棲偵搜大隊磨練，要取得蛙人資格，必須先通過10週極為嚴酷的兩棲偵搜專長訓練，整體淘汰率高達6成以上。

兩棲偵搜專長訓練非常嚴苛，淘汰率極高，圖為第148期官兵在「克難周」時參與衝艇競速比賽。（資料照，取自國防部發言人臉書頁）兩棲偵搜專長訓練最後一關為「天堂路」，受訓官兵在布滿尖銳咕咾石上，以各種姿勢前進50公尺。郭詩玉也曾通過這項艱難考驗。（資料照）兩棲偵搜專長訓練課程含括陸地、水域、山地作戰，訓員需具備可長跑25公里、海上連續游泳4小時的過人體能才「扛」得住，尤其在最後階段，每位訓員須參與6天5夜不間斷的「克難週」訓練，爬過布滿尖銳咕咾石的「天堂路」，才能從「蝌蚪」進化為蛙人。郭詩玉不僅是其中一員，更是國軍首位通過兩棲偵搜專長訓練的女性官兵，她隨後在兩棲偵搜大隊服役十餘年，曾任作戰官、特勤官、中隊長等職務。

郭詩玉（左1）成為蛙人後，曾在2009年出席國防部記者會，當時的她為中尉。（資料照）談起在兩棲偵搜大隊的歷練經驗，郭詩玉說，兩棲偵搜大隊是孕育她成長的地方，她初任官時，就到此單位艱苦受訓，培養出忍耐的性格，並且有計畫、規劃地從事訓練、執行任務，帶給她諸多實際上的幫助。她將把在兩棲偵搜大隊所學到的戰技、體能、射擊訓練，以及執行任務的技能與經驗等，帶到戒護一營的訓練當中。

郭詩玉表示，她對於擔任戒護一營首任營長感到榮幸，雖然面對兵力轉型及人員訓練中的種種困難，但全營弟兄們都能齊心協力，面對各項挑戰的過程雖然辛苦，但看著單位逐步成形、完成各項任務，讓她有滿滿的成就感。戒護一營的弟兄們將維持能「快速反應、立即出動」的戰力，持續堅守崗位，保障國家人民安全。

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