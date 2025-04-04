放棄重裝備、成立戒護兵力 陸戰隊「轉骨」扛起防衛作戰之盾

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊成為保護快速布雷艇的海上戒護兵力。（記者劉宇捷攝）

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海軍陸戰隊兵力轉型新設「戒護營」！ 護衛飛彈機動車組安全

海軍陸戰隊「輕、快」轉型跟誰學？ 原來美軍「兵力設計」也這樣做

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我爬過天堂路！ 首任戒護營長郭詩玉是第一位陸戰女蛙人

〔記者涂鉅旻、劉宇捷／高雄報導〕為國軍精銳之師的海軍陸戰隊持續轉骨，去年編成義務役士官兵為主體的戒護營，與兩棲偵搜大隊扛起機動飛彈車、快速布雷艇戒護重任。學者指出，從陸戰隊66旅進駐中樞，揚棄戰車、火砲等重裝備，到戒護兵力成軍，可見陸戰隊已從「反攻大陸」等攻勢作戰，轉型成保有兩棲作戰能力的防衛勁旅。

由義務役為主體的陸戰隊防空警衛群戒護一營官兵持步槍警戒，保護機動飛彈車的安全。（記者涂鉅旻攝）海軍海鋒大隊出動機動反艦飛彈車時，皆有搭乘悍馬車的武裝官兵擔任先鋒，隸屬於艦隊指揮部的快速布雷艇於近海作業時，也可見操駕M109艇的兩棲偵搜大隊官兵緊隨護衛。其中，陸戰隊防空警衛群去年11月低調成立「戒護一營」，由義務役士官兵扛起守護飛彈車的重任，這些都是陸戰隊轉型的縮影。

海軍持續籌獲快速布雷艇，由M109突擊艇戒護。（資料照）海軍陸戰隊的各項轉型，都是配合國軍當前敵情、防衛任務與新興兵力發展而生，海軍現有4艘快速布雷艇，今年至2027年則再投入18億餘元採購6艘後續艇，可在臨戰時期於關鍵水域部署水雷；另外，海軍透過特別預算與對美軍購，大量籌獲雄二、雄三、雄三增程型與魚叉飛彈等機動飛彈車，強化「以陸制海」戰力。

搭乘悍馬車、操作機砲的海軍陸戰隊66旅官兵已進駐松山機場，與華航客機同框。（軍聞社檔案照）在此之前，陸戰隊66旅自2017年駐紮台北市北投區，近期更有約一個連的兵力進駐松山機場，與憲兵一同扛起中樞關鍵設施防護重任。另考量任務需要，陸戰隊66旅已轉變成參謀本部直屬預備隊，同時裁併戰車、砲兵編制，並以新成立無人機單位取代，成為一支戰力、機動性、運用彈性兼具的新時代精銳之師。

不再「反攻大陸」 陸戰隊變成有快速應變能力的防衛勁旅

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌指出，在國軍過去「反攻大陸」的戰略背景下，陸戰隊著重於搶灘登陸等攻勢作戰需求，但隨著我國軍事戰略變革、當前作戰環境轉變，陸戰隊放棄M60A3戰車等重裝備，可望發揮快速應變能力，轉型成保有兩棲、海上突擊戰力的防衛作戰勁旅。海軍陸戰隊操作的M60A3戰車。（取自海軍臉書）

對於戒護兵力的編成，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，海鋒大隊（明年升格為濱海作戰指揮部）的機動飛彈車數量逐年增加，考量陸軍戰時另有任務、可能不斷變換作戰位置情況下，機動飛彈車應有專屬保護兵力。因此，陸戰隊妥善運用一年期義務役士官兵，編組成機動飛彈車戒護兵力的方向正確。

陸戰隊轉型方向正確 學者籲戒護營納無人機、反無人機裝備

在無人機蓬勃發展的背景下，二位學者也提出建言。舒孝煌表示，陸戰隊戒護營可思考納編無人機與反無人機部隊，除了應有配備偵察能力的無人機，也應有機動反無人機系統，降低機動飛彈車遭敵偵獲、襲擊的機率。揭仲建議，除了無人機與反無人機系統，假若敵軍取得部分空優，戒護營也可能面臨敵軍武裝直升機的偵察與襲擊，因此可思考是否加入刺針防空飛彈，提升整體應變能力。

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