海軍陸戰隊「輕、快」轉型跟誰學？ 原來美軍「兵力設計」也這樣做

圖為美軍陸戰隊第12濱海團（12th MLR），今年3月在沖繩實施巡邏技能（patrolling skills）訓練。（美軍DVIDS網站）

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放棄重裝備、成立戒護兵力 陸戰隊「轉骨」扛起防衛作戰之盾

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〔記者陳治程／台北報導〕我國近年盱衡中國解放軍軍力，積極推動軍事改革、軍備更新，期望在守勢作戰架構下，最大化三軍防禦、反制能力；而過往專責攻勢作戰的海軍陸戰隊，在這波「升級」潮下似乎略顯尷尬；不過，國防部近一年來先後擴編陸戰隊防空警衛群、調派66旅部分兵力進駐台北並調整編裝的做法，不難看見軍方對其戰力「輕、快」的轉型要求，這方向也與美軍陸戰隊的趨勢相契合。

我國海軍陸戰隊的今貌，是由北部的陸戰66旅、南部陸戰99旅及前身為陸戰77旅的防空警衛群組成，隨著中國解放軍威脅樣態變化，陸戰隊的作戰任務也轉往快速反應、首都衛戍發展，而近期66旅部分兵力調整編裝後進駐松山機場，以及防空警衛群轄下新編戒護營等作法，不難發現正讓部隊朝機動化、多元化方向進行，而這種趨勢，其實可以美軍陸戰隊推動中的「兵力轉型」規劃窺知一二。

圖為上（3）月在立即備戰操演期間，接受總統賴清德視導的松山基地「衛戍第二戰鬥隊」，圖中兵力即為調自陸戰66旅的40榴彈槍悍馬車。（取自總統府官網）

因中、俄威脅而生 「兵力轉型」要讓美軍陸戰隊小而靈活

所謂的「兵力轉型」，是美軍陸戰隊（USMC）在2020年3月正式公布的組織綱領、最初是以2030年為節點，耗時十年大幅調整部隊編制，後移除年份以凸顯其長期的建軍轉型。該計畫因應中國威脅所在的印太地區，依兩種作戰情境重整組織，分別為「高強度環境的濱海作戰」（LOCE），以及「遠征前進基地作戰」（EABO），並目標縮編1萬2千名兵力。

針對編裝調整，「兵力轉型」目標將美陸戰隊所屬重型兵力、支援部隊予以「裁撤」（eliminate）或「縮減」（reduce），前者包含戰車營、憲兵營以及工兵連；後者則涉及步兵營、砲兵連和兩棲載具連，另有數支直升機、旋翼機中隊和附屬支援大隊計畫予以解散（Deactivate）。

圖為美軍陸戰隊步兵，2017年在美國北卡州的勒瓊營（Camp LEJEUNE）實施「裝步協同」訓輛。隨著陸戰隊2020年啟動「兵力轉型」、陸續裁撤裝甲營並將戰車移交陸軍，這種景象已不復見。（美軍DVIDS網站）

至於部隊組織重整，「兵力轉型」聚焦在駐日陸戰隊第三遠征軍（III MEF）。根據規劃，該軍轄下三支「陸戰隊團」（Marine Regiment）將改編陸戰濱海團（MLR），規模約2千人，目前在夏威夷、沖繩已有兩支MLR，下轄步兵、反艦飛彈的濱海作戰隊（LCT），濱海防空營（LAAB）和濱海後勤營（LLB）；另將部署3支陸戰遠征隊（MEU），以利快反作戰。

新科技打造新時代美軍陸戰隊 效果好壞待時間驗證

圖為夏威夷的美軍陸戰隊第3濱海團（3rd MLR），2024年11月舉行「海／陸戰遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）接收典禮，轄下的第3濱海作戰隊（3rd LCT）成為全軍首支配屬該系統的單位。（美軍DVIDS網站）

美國「國會研究服務處」（CRS）報告指出，美軍陸戰隊在推動「兵力轉型」後，預期將拓展「長程火力」、提升步兵「機動作戰能力」、建構無人機（UAS）部隊戰力，並提升海上機動性、作戰韌性，以及機動防空和反精準飛彈能力。

不過，該報告也統整外界對「兵力轉型」的正反意見。反對該計畫的人認為，該規劃未經實戰驗證、忽視後勤，會讓陸戰隊失去「聯合兵種」（combined arm force）的優勢，不利城鎮作戰等問題；支持者則強調，「兵力轉型」能加速部隊架構現代化、減少依賴有人航空器，同時，陸戰濱海團（MLR）的成立能給對手製造難題，是強化戰略嚇阻的高效作法。

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