30萬件空軍內搭神T賣到斷貨 陳國欽用國際名牌規格讓官兵穿好

興采實業董事長陳國欽。（記者涂鉅旻攝影、製圖）

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〔記者涂鉅旻、陳治程／新北報導〕興采實業董事長陳國欽投身紡織業數十載，現已成國際知名廠商的重要布料供應商，並活用咖啡渣專利使衣料具備吸濕、排汗、除臭等多重機能。興采2年前切入國軍服裝供售業務後，用比照國際大廠服飾的「好料」製作軍服，獲得官兵好評，最「夯」的空軍內搭T-Shirt，更創下了熱銷30萬件、數度賣到「斷貨」的紀錄。

興采實業創立於1989年，最初由陳國欽與其妻、現任興采集團副董事長賴美惠，齊心扛起公司營運。陳國欽發跡自彰化和美製作棉被為業的家庭，親家則是製作西裝起家，自小就與紡織業結下不解之緣。在公司草創初期，陳國欽不只跑遍全台，為了爭取國外客戶青睞，經常兩卡皮箱一提，買了一張環球機票當起「空中飛人」，有時一趟差旅就得耗時一個月。

興采實業子公司神采時尚獲得國防部軍備局302廠經營權，董事長陳國欽展示加入咖啡渣的環保紗線。（記者涂鉅旻攝）經過多年打拼，興采已成長為具備千人規模的上櫃企業，客戶更遍及全球，知名運動品牌NIKE、Adidas，戶外用品大廠The North Face、Columbia、Salomon等服飾，都可見興采提供的各項專利布料，且與廠商需求緊密貼合。講求吸濕排汗的布料不僅透氣，還具備防水機能；質地鬆軟細密的防寒外套內裡，可抵禦零下40度的嚴寒氣候，同時又兼顧輕便優點。

愛好咖啡的陳國欽，多年前發掘咖啡渣的除臭妙用，細密研磨後結合聚酯造粒紗線，成為獲得國際大廠廣為運用的S.Café®環保科技咖啡紗。陳國欽說，光是7-EVELEN、全家便利商店的一日咖啡渣總量高達30噸，興采每天獲得配送500公斤的咖啡渣，採用咖啡渣做成的咖啡母粒，占紗線原料5％。將這專利技術導入紡織製程之中，即可達到異味控制、抗紫外線、吸濕快乾、涼感等多重效果。



興采實業活用咖啡渣，在經過妥善處理後，成為紡織品的原料之一，大幅提升機能性。（記者涂鉅旻攝）隨著子公司神采得標國防部軍備局302廠經營案後，興采具備高機能性的服飾，也成為國軍官兵的心頭好。陳國欽說，興采產製的空軍深藍色圓領內搭T-Shirt，就是比照國際大廠的服飾以咖啡紗紡織而成，適合官兵運動、值勤需求，在獲得官兵好評、眷屬也跟進加購情況下，已經賣了30萬件且數度斷貨，但價格比起市場同級衣服卻相當合宜，希望這個「點石成金」的技術，能讓官兵穿得好。

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