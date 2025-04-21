減緩川普對等關稅衝擊 紡織上櫃公司董座陳國欽三招拆彈

在美國總統川普宣布對等關稅後，興采實業董事長陳國欽第一時間採取應對舉措降低衝擊。（記者涂鉅旻攝）

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〔記者涂鉅旻、陳治程／新北報導〕美國總統川普4月2日宣布對多國課徵高額「對等關稅」，雖然川普9日改口多數國家個別關稅暫緩90天實施，但廠商無一繃緊神經。興采實業董事長陳國欽表示，在關稅舉措宣布的第一時間，興采即採取暫緩出貨、急單自加拿大進口、控制訂單量體等三招，並期盼透過開放創新、供應鏈共建等基礎，避免陷入惡性循環，打造台美共贏新典範。

川普聲稱為解決長年以來的「貿易不平等」問題，4月2日宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariff），先是向各國課徵10%的基礎稅率，自4月5日起生效，並對個別國家課徵更高額的個別對等關稅。川普的對等「關稅政策」影響甚廣，我國遭課徵32％關稅，越南、中國、歐盟則被課徵46％、34％、20%的關稅，不僅衝擊金融市場，更使全球供應鏈壟罩在極大的不確定性之中。

不過，對等關稅上路後不到一天，川普在4月9日改口宣布，除了積極採取報復手段的中國之外，個別國家的對等關稅暫緩實施，僅維持10％的基礎關稅。在美、中雙方逐次相互報復後，美國對中國的課徵的個別對等關稅，稅率已高達245％，雙方貿易幾乎停擺。

美國總統川普在2日宣布對等關稅，台灣被課徵32％，但川普9日改口除了採取報復舉措的中國外，其餘國家的個別對等關稅暫緩實施，僅課徵10％基礎關稅。（歐新社檔案照）越南為興采重要的生產基地，川普3日宣布向越南課徵46％的重稅後，陳國欽8日接受本報專訪表示，興采針對川普的關稅舉措推出三個應對策略，首先，在不確定性高的期間，興采將延遲出貨，已製作的產品先儲放於倉庫；其次，若美國客戶有急需，將先出貨到美墨加貿易協定（USMCA）成員國加拿大，再進到美國市場。

陳國欽接著說，第三，興采將控管訂單量體，藉此因應未來變局。他也研判，川普宣布的對等關稅政策，可能在3個月內出現比較大的改變，因為這項舉措已引發美國國內的「住手」（Hand Off）抗議浪潮，外界也評估可能對共和黨期中選舉造成影響，因此，將做好準備、靜觀其變。

在川普9日宣布除了中國以外，多數國家個別對等關稅暫緩90天實施後，陳國欽補充表示，台灣機能性紡織為涵蓋軍用、醫療等「戰略物資」，應納入關稅豁免名單，並支持在中美洲設立物流倉與訓練基地，並主動提出台灣創新材料專利共享機制，以及建議政府以策略性進口作為談判籌碼，降低貿易失衡壓力。他也說，台美雙方應以開放創新與供應鏈共建為基礎，避免陷入對等關稅的惡性循環，打造共贏新典範。

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