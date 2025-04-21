不讓小金門「汗味戰士」回憶重演 陳國欽數十項專利為國軍軍服大升級

現為全球近百家知名服飾品牌生產的神采時尚（興采實業），十幾年來持續精進紡織技術，拿專利、贏獎項，為我國持續爭取能見度；而他也正將這些積攢來的能力，回饋給辛勤備戰的國軍弟兄姊妹們。（記者涂鉅旻攝）

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〔記者陳治程、涂鉅旻／新北報導〕投入紡織業30餘年、至今累積數十項技術專利的興采實業董事長陳國欽，在成為全球近百家品牌服飾供應商前，其實是汽車科出身的技術流，大專畢業後，他抽中國軍「金馬獎」赴離島擔任保修廠士官；當年部隊裝備、設備不若今日先進，勤務繁重，令他的軍旅生涯好比「汗味戰士」，但這也成他日後決心投入軍服供應鏈，甚至加入勞軍行列的伏筆。

昔在烈嶼服役揮汗如雨 今日成國軍軍服「升級」推手

40年餘前的陳國欽，曾在小金門（今烈嶼守備大隊）的汽車二級廠擔任補給士，他回憶道，那裡氣候潮濕、戰地坑道多，除了要幫忙通訊營的車輛維修變速箱、化油器等部件，如果部隊車輛後送台灣本島，他經常要從料羅灣跟到高雄港，再一路北上至台北市信義區的五級保養廠大檢，這十幾天的舟車勞頓，讓他軍服濕了又乾、乾了又濕，就好比「汗味戰士」，令他的軍旅生涯印象深刻。

40多年前在小金門（今烈嶼守備大隊）擔任汽車二級廠補給士的陳國欽，除維修車輛部件，也經常協助車輛後送，天候濕熱、路途遙遠，這些經歷都讓他的軍旅生涯非常有「味道」。（陳國欽提供）

沒想到，陳國欽2年前帶著興采實業拿下國軍302廠經營權與軍服生產合約後，他發現，國軍辛苦備戰、保衛國家，但軍服的品質卻不夠體貼官兵，要不是褪色、在隊伍中看起來不整齊，抑或運動機能不夠，常常跑完操演後一身汗臭；因此，他發揮創業所積攢的咖啡紗專利，嘗試改良現有的軍便服、軍常服等服裝，戰訓時耐穿又不臭。如果官兵出國受訓，也能讓官兵在與他國官兵交流時更有自信，走起路來都有風。

時隔數十載，陳國欽向本報記者談起他近年重返小金門拜訪「學弟妹」的故事，心中深有感慨。（記者涂鉅旻攝）

陳國欽說，現在不只是陸軍，他也供應海軍、空軍、憲兵及後備指揮部等14個單位的軍服，他樂見國軍弟兄姊妹能穿上好的衣服，做好每一次任務。

要穿就穿最好的 陳國欽用專利當國軍後勤「即戰力」

和國軍搭上線後，陳國欽去（2024）年親自勞軍13場，截至目前則已走訪過27支部隊與單位；他強調，他做的衣服穿在國軍官兵身上，因此，他的勞軍行程，也等同於親訪顧客做「售後服務」，了解顧客的實際體驗，他再蒐整回饋後作為精進參考。

對於國軍一些高專業度的小部隊，陳國欽也願意為其專門「客製化」打造服裝，從陸軍綠色迷彩作戰服、海軍藍工作服，到空軍亮橘色的飛行服，都有興采的影子。陳國欽說，外界常說要培養「即戰力」，而國軍作為保鄉衛土的中堅，不只作戰裝備、工具要完善，一套舒適、耐穿的軍服，也是戰力積累的關鍵核心。

陳國欽（左）於今年初捐贈10萬件防護衣給軍醫局，由軍醫局長蔡建松中將（右）代為領受。（取自三軍總醫院臉書）陳國欽除在軍服領域有所建樹，有鑑於先前疫情猖獗，他也曾捐10萬件防護衣給軍醫局，保護軍醫人員的生命安全。他認為，若興采這樣做能引起各界「備戰而不求戰」，那是再好不過的事。（記者涂鉅旻攝）

另一方面，陳國欽今年初捐贈10萬件防護衣給軍醫局，為國軍的醫療盡一份心力，他坦言，若興采的拋磚引玉，能讓社會各界建立起「備戰而不求戰」的心態，支持國軍，那台灣能夠更安全，更有韌性地持續向上發展。

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