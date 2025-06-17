漢光41號演習倒數三周！ 六軍團206旅為「全旅動員教召」作足準備

圖為六軍團旗下CM23履帶迫砲車，去年7月於漢光40號演習期間演練夜間戰術機動任務。（中華民國陸軍官方Facebook）

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涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍下（7）月舉行的「漢光41號」實兵演習，將搭配「同心」、「自強」演習全面驗證三軍防衛作戰、民防體系。其中，六軍團步兵206旅將實施全旅教召；為此，六軍團昨日便由指揮官陳文星中將，率隊前往營區視導整備；與此同時，十軍團指揮官李榮華中將也在中部做現地偵察，同步為倒數三周的漢光41號演習暖身。

國軍第五作戰區（十軍團）各部隊昨（16）日在中部地區實施漢光演習「現地偵察」，期間，戰區指揮官李榮華中將就演練課目規劃、現地地形運用及兵力部署等進行研討，使部隊明確掌握任務要點，完成先期經營規劃；李榮華表示，演習除應兼顧「質」與「量」，也要兼顧聯合作戰演練，落實支援部隊與被支援部隊間的分工協調，在演練中實戰化訓練，全力達成演習任務。

國軍三戰區（六軍團）指揮官陳文星中將16日前往步兵206旅，視導全旅動員教召整備。（取自青年日報）國軍五戰區（十軍團）指揮官李榮華中將同日也率各級幹部赴中部地區，就漢光演習演訓場做現地偵察。（取自青年日報）

而在同日，國軍第三作戰區（六軍團）指揮官陳文星中將也前往桃園地區的步兵206旅，就即將實施的動員教召任務進行現地指導。他指出，幹部應強化召員的敵情意識、作戰環境及裝備操作熟悉度；至於接訓單位，則應依計畫執行訓練、妥善管控高風險課目、食宿等規劃，確保召訓順利，達成訓練目標。

根據國防部規畫，今（2025）年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至7月18日，首度延長至10天9夜之久；此外，演習全程將延續「無劇本」模式，磨練國軍各級部隊指揮及臨戰反應，在新式裝備兵力方面，現正實施實彈射擊訓練的M1A2T戰車、以及下月將擇期成軍的海馬士多管火箭系統，將不納入本次演習之中，並將依換裝訓練、成軍期程，滾動規劃後續演練。

總統賴清德今日前往十軍團58砲指部視導部隊、參觀換裝中的海馬士多管火箭系統並頒發加菜金；不過，該系統和正在實彈射擊訓練的M1A2T戰車，將不會參與漢光41的實兵演習。（記者張軒哲攝）

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