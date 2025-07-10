圖解軍武》直擊「台版艾布蘭」M1A2T戰車 120公厘主砲超震撼

陸軍今（10）日在新竹坑子口靶場實施M1A2T主力戰車實彈射擊，完成該車在台的戰力處女秀，軍武頻道為您第一線直擊「台版艾布蘭」的完裝真貌。（記者田裕華攝；記者陳治程製圖）

〔記者陳治程／台北報導〕我國5年前向美國採購108輛M1A2T「艾布蘭」戰車，首批38輛去（2024）年底抵台時，全車由黑布蓋住、並未對外公開，留給外界想像空間；經過半年多的換裝訓練，這款「地表最強戰車」今日總算在新竹公開亮相，並以震撼的120公厘戰車砲射擊作為「見面禮」。接著，就讓《自由時報》軍武頻道帶你一線直擊「台版艾布蘭」真身，以後不用再看美軍照片流口水了！

我國在2019年向美國採購108輛M1A2T戰車，因「T」即指台灣客製版，其性能等級也廣受外界討論。就公開資訊顯示，M1A2T戰車的性能等級，約在美軍的M1A2 SEPv2之上，接近SEPv3構型；從外型來看，不同於美軍主流的沙漠迷彩，我國戰車改披北約三色迷彩，並搭載外銷版「複合裝甲」，初具陸軍新一代主力裝備的輪廓。

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為國軍需求量身打造 M1A2T戰車「台」味十足

主要武裝方面，M1A2T戰車除了砲塔前方顯而易見的M256型120公厘44倍徑滑膛砲、兩側M250煙幕彈發射器外，砲塔右側則裝有12.7公厘M2A1重機槍構成的遙控武器站，以及左側7.62公厘的M240C同軸機槍，搭配車長獨立熱顯像儀（Commander's Independent Thermal Viewer, CITV），將有效發揮先進的「獵－殲」功能，大幅提升接戰效率。

兩輛M1A2T戰車為一組，鎖定標靶同步射擊。（記者田裕華攝）

至於通信能力，M1A2T戰車除搭載戰管系統，也配有「單通道地空無線電系統」（Single Channel Ground and Airborne Radio System, SINCGARS），，以及國軍裝甲旅採用的VRC-191C車裝跳頻無線電，前者負責地空友軍縱向通聯、後者則擔負地面部隊的橫向通訊，進一步提升該車與既有部隊的聯戰效能。

M1A2T戰車搭載高達1500匹馬力的AGT1500燃氣渦輪引擎，其加速性能優異，在道路上的最高時速直逼70公里，機動性佳。（美軍DVIDS網站）

值得一提的是，M1A2T戰車搭載高達1500匹馬力的AGT-1500燃氣渦輪引擎，搭配X-1100-3B自動變速箱，不只啟動加速充滿「貼背感」、操控性佳，還配備了車後影像系統（RVSS），有效應對以往CM-11、M60A3等主力戰車上存在的視野死角，提升行車安全。

一車四型彈 強力打擊解放軍99式、05式戰車

從今天的M1A2T戰車實彈射擊直播之中可見，國軍特地在裝訓部坑子口靶場立起靜、動兩型標靶，並強調該靶是以中國解放軍99式、05式主力戰車外型設計而成；而登場的4輛同型車先後一共發射19枚砲彈，全數命中目標。

M1A2T戰車的戰備彈藥，主要有M829A1、DM63翼穩穿甲彈，M456破甲榴彈，M1028人員殺傷彈，以及M865訓練彈五型。（記者田裕華攝）

至於M1A2T戰車使用的彈藥，分別為針對戰車目標的M829A1、DM63翼穩穿甲彈，打擊輕裝甲和防禦工事的M456破甲榴彈，另有對付敵軍人員的M1028殺傷彈、M865訓練彈等五種型號，車組人員可就作戰需求，選用不同的彈種遂行打擊任務，殲滅敵軍各式有生力量。

同場加映：M88A2戰場救濟車、M1070重型卡車頭

不只M1A2T戰車，我國還配套採購了拖吊力量更大的M88A2戰場救濟車，以及用於長程載運的M1070重型運輸載具、M1000重型板車；這兩型支援車輛雖非作戰主力，但未來也將搭檔「台版艾布蘭」，在機動作戰、戰場救援方面給予最有力的協助。

今日在新竹裝訓部進行地面陳展的M88A2戰車救濟車，可見其吊臂高高升起，相當顯眼。該車最高時速48公里、牽引力高達70噸，能支應M1A2T戰車戰場救援任務，遂行戰術後撤。（記者方瑋立攝）M1070重型運輸卡車頭（右），搭配M1000板車（左下）載運M1A2T主力戰車。（記者田裕華攝）

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