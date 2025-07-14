抄襲、品管差、缺乏實戰經驗 中國武器被點名有這些缺陷

中國「紅旗9」防空飛彈。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕訂閱人數超過百萬的外國Youtube頻道「Business Basics」近日製作影片披露，中國提供給伊朗、巴基斯坦的軍備未能發揮預期效果，其糟糕表現的背後因素，包含中國武器源自於抄襲或逆向工程、制度腐敗與品質不佳，更缺乏寶貴的實戰經驗，致使難以在關鍵時刻發揮作用。

「Business Basics」近期製作一支影片，探討中國製武器的發展歷程與外銷情況。這支影片敘述，中國是全球第四大的武器出口國，也攸關其軍事技術聲譽，北京當局不僅有成為區域大國決心，還期望成為全球大國。不過，從伊朗、巴基斯坦採用的中國製雷達、飛彈，在與以色列、印度交戰的表現來看，顯示這些武器的實際表現相當不理想。

該影片統整，中國武器表現不如預期的因素，包括抄襲與逆向工程、內部體制腐敗與品質控管不佳，也缺乏真實的戰鬥經驗。首先，中國多數武器是外國設計的複製品或混合體，且經由竊取、複製美國或俄羅斯的設計而來，例如「紅旗9」（HQ-9）飛彈，基本上是竊取俄羅斯S-300防空飛彈設計，還借用了美國「愛國者」飛彈的一些部件，並宣稱可以媲美S-300、愛國者飛彈的性能。

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但如此一來，中國耗費數年於竊取高機敏性軍事技術，隨後再花數年研究與逆向工程，效率緩慢且低落，致使這些裝備實際部署時已顯得過時，也無法複製、重現抄襲對象裝備的性能。因為，例如S-300和愛國者飛彈等系統，都是奠基於複雜的編碼、多年測試、慎密的系統整合與改進之上，這些都是中國難以複製之處，進而影響中國製軍備的實戰表現。

中國「彩虹4」無人機。（路透社檔案照）雖然中國軍備價格看似實惠，讓一些國家欣然引進，隨後卻發現遭遇問題。該影片舉例，伊拉克曾購買中國「彩虹四號」（CH-4B）無人機，卻很快地遭遇維護問題，在2019年左右，10架無人機之中只有一架得以充分運作；採購同型機的約旦，在對其可靠性感到失望後，已將其全數出售。

其次，這支影片指出，中國內部腐敗與品管不佳也是一大問題，即使一些複製而成的武器，在部分取得成效，也會受系統內部腐敗影響。有傳聞即指，美國情報部門2023年掌握，中國一些彈道飛彈並非裝入燃料，而是裝入了水，且飛彈發射井的外蓋有缺陷，可能影響飛彈發射，此舉也使中國領導人習近平鐵腕處分了包括火箭軍在內的領導階層。

巴基斯坦空軍操作的JF-17戰機。（法新社檔案照）品管部分，這支影片指，外國買家一再反映中國武器存在嚴重的品管問題，例如發動機在屆壽前就故障、電子裝置意外失靈等，並宣稱巴基斯坦飛官所言，中國製JF-17戰機比老舊的美製F-16，在維保層面需費更多心力。

實戰經驗也是中國武器存在疑慮的主因之一，這支影片稱，中國在過去40年間沒有參與重大戰爭，也代表其國造武器沒有經過實際戰鬥來檢驗，相較之下，西方國家乃至於某些俄國系統，都經常在真實戰場上驗證性能，這也是伊朗、巴基斯坦運用中國製雷達與飛彈無法發揮效用的原因。

不過，為何還有國家願意採購中國製武器，這支影片稱，是因為購買國家的腐敗也根深蒂固，中國武器銷售通常附帶慷慨地貸款、外交好處，對資金短缺的政府極具吸引力，對其政治人物來說也利潤豐厚。不過，對於全球第四大武器出口國的中國而言，近期的事件已損害了其信譽，導致其他潛在買家採取觀望態度，三思而行。

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