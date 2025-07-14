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抄襲、品管差、缺乏實戰經驗 中國武器被點名有這些缺陷

2025/07/14 14:45

中國「紅旗9」防空飛彈。（法新社檔案照）中國「紅旗9」防空飛彈。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕訂閱人數超過百萬的外國Youtube頻道「Business Basics」近日製作影片披露，中國提供給伊朗、巴基斯坦的軍備未能發揮預期效果，其糟糕表現的背後因素，包含中國武器源自於抄襲或逆向工程、制度腐敗與品質不佳，更缺乏寶貴的實戰經驗，致使難以在關鍵時刻發揮作用。

「Business Basics」近期製作一支影片，探討中國製武器的發展歷程與外銷情況。這支影片敘述，中國是全球第四大的武器出口國，也攸關其軍事技術聲譽，北京當局不僅有成為區域大國決心，還期望成為全球大國。不過，從伊朗、巴基斯坦採用的中國製雷達、飛彈，在與以色列、印度交戰的表現來看，顯示這些武器的實際表現相當不理想。

該影片統整，中國武器表現不如預期的因素，包括抄襲與逆向工程、內部體制腐敗與品質控管不佳，也缺乏真實的戰鬥經驗。首先，中國多數武器是外國設計的複製品或混合體，且經由竊取、複製美國或俄羅斯的設計而來，例如「紅旗9」（HQ-9）飛彈，基本上是竊取俄羅斯S-300防空飛彈設計，還借用了美國「愛國者」飛彈的一些部件，並宣稱可以媲美S-300、愛國者飛彈的性能。

但如此一來，中國耗費數年於竊取高機敏性軍事技術，隨後再花數年研究與逆向工程，效率緩慢且低落，致使這些裝備實際部署時已顯得過時，也無法複製、重現抄襲對象裝備的性能。因為，例如S-300和愛國者飛彈等系統，都是奠基於複雜的編碼、多年測試、慎密的系統整合與改進之上，這些都是中國難以複製之處，進而影響中國製軍備的實戰表現。

中國「彩虹4」無人機。（路透社檔案照）中國「彩虹4」無人機。（路透社檔案照）雖然中國軍備價格看似實惠，讓一些國家欣然引進，隨後卻發現遭遇問題。該影片舉例，伊拉克曾購買中國「彩虹四號」（CH-4B）無人機，卻很快地遭遇維護問題，在2019年左右，10架無人機之中只有一架得以充分運作；採購同型機的約旦，在對其可靠性感到失望後，已將其全數出售。

其次，這支影片指出，中國內部腐敗與品管不佳也是一大問題，即使一些複製而成的武器，在部分取得成效，也會受系統內部腐敗影響。有傳聞即指，美國情報部門2023年掌握，中國一些彈道飛彈並非裝入燃料，而是裝入了水，且飛彈發射井的外蓋有缺陷，可能影響飛彈發射此舉也使中國領導人習近平鐵腕處分了包括火箭軍在內的領導階層

巴基斯坦空軍操作的JF-17戰機。（法新社檔案照）巴基斯坦空軍操作的JF-17戰機。（法新社檔案照）品管部分，這支影片指，外國買家一再反映中國武器存在嚴重的品管問題，例如發動機在屆壽前就故障、電子裝置意外失靈等，並宣稱巴基斯坦飛官所言，中國製JF-17戰機比老舊的美製F-16，在維保層面需費更多心力。

實戰經驗也是中國武器存在疑慮的主因之一，這支影片稱，中國在過去40年間沒有參與重大戰爭，也代表其國造武器沒有經過實際戰鬥來檢驗，相較之下，西方國家乃至於某些俄國系統，都經常在真實戰場上驗證性能，這也是伊朗、巴基斯坦運用中國製雷達與飛彈無法發揮效用的原因。

不過，為何還有國家願意採購中國製武器，這支影片稱，是因為購買國家的腐敗也根深蒂固，中國武器銷售通常附帶慷慨地貸款、外交好處，對資金短缺的政府極具吸引力，對其政治人物來說也利潤豐厚。不過，對於全球第四大武器出口國的中國而言，近期的事件已損害了其信譽，導致其他潛在買家採取觀望態度，三思而行。

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