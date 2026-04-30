藍白立委硬擋國防預算 胡振東：騙不了台灣也騙不了美國

前美國國防部官員胡振東接受本報專訪，直言美方清楚是誰在阻擋我國國防預算，且「騙不了台灣人民，也騙不了美國的人」。（記者方賓照攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防預算卡關爭議延燒，前美國國防部官員胡振東接受本報專訪直言，國防部多次透過機密會議說明預算內容，但多數在野黨立委未出席，「要給你機會了解，你卻不去了解，然後就說不要（通過預算）」？美國國會十分清楚台灣情況，也知道是誰在阻擋預算，「你（在野黨）騙不了台灣人民，也騙不了美國的人」。

針對在野黨以「發價書（LOA）未出」為由延後軍購預算審議，胡振東直言，這與實際流程不符。他進而指出，美國在提供「價格與可用性」（Price and Availability, P&A）時，就已完成政策評估與跨部門協調，「那個時候，美國已經同意要賣了」。若美方不打算出售軍備，就不會提供報價，也不會給盟友「假的希望」。

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並非美方給發價書才准軍售 胡振東駁斥在野黨論述

胡振東進一步表示，發價書有效期限通常僅約1個月，但我國立法院不可能在短時間內完成審議，若堅持等到發價書才表決，「這個循環就永遠沒有辦法解決」，最後「代表你永遠買不到」。他認為，這樣的論述並不合理。

胡振東也提到，國防部已多次透過機密會議說明內容，但許多在野黨立委未出席，「要給你機會了解，你卻不去了解，然後就說不要」？

立法院上月底處理議事日程草案，多位民進黨立委高舉標語，抗議藍、白立委繼續阻擋國安法案及總預算案。（資料照，記者廖振輝攝）

胡振東表示，中國近來對台的打壓，已不僅限於政治或外交層面，甚至擴及非政治性活動，顯示相關作為已呈現全面性。他認為，這代表北京已從更高層級下達指示，限制台灣對外空間。

他並指出，當中共阻擋總統賴清德出訪非洲友邦時，台灣內部卻出現檢討聲浪，「好像中共也可以幫助決定台灣的未來」？他強調「台灣人民的未來是自己的未來」，不應讓中共對我國有任何影響。

在整體戰略思維上，胡振東強調，國防預算的核心在於建立嚇阻能力，即使兩岸要和談，也要擁有比較強的底氣，如果沒有實力，「你很難（和中共）講No，也不敢講No」，結局一定是投降，這與一般對和平的定義截然不同。且這種綏靖政策在歷史上從未成功過，弱的一方最後終究被佔領、被壓迫，並且失去自由。

針對我國軍事能力建構方面，胡振東說，除了聚焦於飛彈、無人機等硬體裝備，也應強化指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視與偵察（C5ISR）。他指出，這些能力可整合戰場資訊，是現代戰爭的重要元素。

胡振東表示，多領域作戰已成為趨勢，透過網路與資訊戰手段，甚至可在不發射飛彈的情況下削弱對手能力。他指出，台灣在資訊科技方面具備優勢，「有很聰明的腦袋」，可在相關領域補強整體戰力。

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