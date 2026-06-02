空軍T-34服役40載釀13起事故 共造成12位飛官不幸殉職

空軍官校編號3413的T-34教練機，2011年5月成功迫降高屏溪上游河床。（資料照，記者羅欣貞攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍1架T-34初教機今（2）日上午在岡山空軍官校失事，造成盧季佑中校、過俊男中校不幸殉職。根據公開資訊，空軍自1985年接收T-34C教練機以來，已發生13起飛安事故，共造成12位飛官不幸殉職，見證了這型肩負培育空軍飛行人才重任的教練機，長年執行任務的艱辛歷程。

根據公開資訊，T-34教練機於1987年8月發生一起重大事故，1名飛行學員於台南官田珊瑚潭附近墜機殉職。隔年5月，一架T-34教練機因機械故障失控墜毀於高雄阿蓮地區，除機上教官與學員殉職外，還波及地面民宅造成傷亡，是史上最嚴重的事故之一。

1990年間，T-34教練機又接連發生2起事故，包括台南後壁及曾文水庫附近事故，共造成3名飛行學員及1名教官殉職；1996年，一架T-34因發動機故障迫降荖濃溪河床，機上2名飛官輕傷脫險。

請繼續往下閱讀...

T-34教練機在21世紀仍持續擔任空軍飛行訓練主力，2002年，1架教練機因鳥擊迫降台中市區附近，造成飛官受傷；2010年則接連發生那瑪夏山區與六龜山區兩起重大事故，共造成2名教官及2名飛行學員殉職，引發各界關注。

隨後，1架T-34初教機於2011年在高屏溪河床成功迫降；2015年發生地面發動機異常事故；2016年則有飛行學員單飛時偏離跑道；2018年更曾在同一天內發生鳥擊與螺旋槳觸地等兩起意外，所幸均未造成人員傷亡。至於今日發生的事故，空軍已成立專案小組調查肇因。

相關新聞請見

T-34C初教機不幸墜毀！服役超過40載培育無數飛官 還要再戰7年

空軍1架T-34初教機墜毀 2名飛行員殉職

T-34墜毀2名殉職中校是資深飛官 皆擁有2100小時以上飛行時數

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法