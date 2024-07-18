日媒：日政府分析共軍攻台 1週內即能登陸

日本讀賣新聞今天報導，日本政府去年對共軍演習進行分析的結果顯示，共軍地面部隊有能力在最短的1週內登陸台灣，這比以前日本政府估計約需1個月的時間更短。（路透社檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本讀賣新聞今天報導，日本政府去年對共軍演習進行分析的結果顯示，共軍地面部隊有能力在最短的1週內登陸台灣，這比以前日本政府估計約需1個月的時間更短。對於共軍設想在美國來不及反應的空檔，對台發動一場超短期戰，日本提高警戒。

日本分析的共軍演習案例，主要是去年夏天前後，共軍約花了1個月時間在中國國內和近海等各地，進行飛彈發射和艦艇訓練。

據政府官員的說法，這一系列演習的結果顯示，各部隊若同時並行作戰，對台灣周邊的海、空域的封鎖到大量地面部隊登陸只需幾天。分析結果已在今年向首相岸田文雄提出報告。

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共軍攻台的順序大致可分為，以演習名義在中國沿岸集結、海軍艦艇進行海上封鎖、對台灣軍隊的重要系統進行網路攻擊、以彈道飛彈與巡弋飛彈攻擊台灣軍事設施、以登陸艦或運輸直升機投入部隊搶灘，建立灘頭堡、以登陸艦或民間大型貨船投入地上部隊或戰車、地面作戰、壓制台灣。

報導指出，由於可以預想到台灣方面的反擊和美軍的介入，作戰會很困難，所以共軍打算在美軍主力部隊介入之前控制台灣。中國也有可能試圖透過「混合戰」，亦即結合武裝攻擊和對重要基礎設施的網路攻擊，以延遲美軍和其他國家的干預。

如果共軍的超短期戰爭成為現實，日本和美國等國家能否迅速作出反應是焦點。對於日本政府來說，保護居住在台灣約2萬名日僑，和疏散靠近台灣的沖繩縣先島群島居民也是一個問題。

報導還指出，根據2016年實施的安全保障相關法，日本自衛隊可向美國船舶提供後勤支援的「重要影響事」，和可以有限行使集體自衛權的「存立危機事態」等，政府有必要檢討其是否適用。在這些事態下，自衛隊的出動原則上需要事先獲國會批准，如果是超短期戰爭，政府就必須盡快做出決定。

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