以盾抗矛！ 國軍「漢光」去中心化演練抗中共斬首、速決

我國政府單位藉由歷年「政軍兵推」演練要員疏散，避免我國指揮體系「斷鏈」。（資料照）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共持續增強三棲登陸、遠程火箭等戰力，同時強化「斬首」等能力意圖縮短攻台作戰時間。事實上，國軍近年持續強化分散指管與備援能力，包括反覆驗證部隊獨立作戰能力、精進備援指揮部存足防衛作戰底氣。下周一登場的「漢光40號」實兵演習，即把「去中心化」指管納入演練範疇。

國內、外對於中共武力犯台的方式討論甚多，其中，以大批飛彈攻擊癱瘓我關鍵基礎設施、中斷指管體系，甚至狙殺我政軍要員的「斬首」作戰，極可能為中共犯台優先手段。為此，我國政府藉由歷年「政軍兵推」演練疏散政府高層官員，國軍則多管齊下，除了採購天弓三型、愛國者三型飛彈，強化反飛彈能力之外，亦致力於各項演練強化中樞防衛及分散指管。

以駐守北台灣的陸軍六軍團（第三作戰區）為例，國軍今年3月送至立法院的預算解凍報告即提及，陸軍今年編列810萬餘元支應三處預備指揮所相關設施經費；其他各作戰區亦有類似設施，唯地點事涉機敏皆未公布。

憲兵、警方於去年漢光39號演習期間在台北車站進行實兵演練，今年類似演訓將於接近中樞地帶的捷運站實施。（資料照，青年日報提供）

另據了解，國軍今年度「漢光40號」實兵演習某日實施的捷運站攻防演練，地點極靠近北市中樞地帶，目的在於防杜滲透我國的敵軍，威脅我國層峰安全，這些都是針對當前敵情的應對與準備。

政軍人士表示，除了政經重要機關外，國軍衡山指揮所、各軍團指揮部等，都可能是遭受敵第一波攻擊的目標，做好備援、各單位能獨立作戰，都是我國鞏固指揮體系的關鍵，國軍在2年前的漢光演習，演練雪山隧道內指揮所開設即是一例，盼延續台海防衛戰力不墜。

不過，獨立作戰所涉事項甚多，且國軍台、澎五個作戰區都並非僅單一軍種組成，據透露，能否落實獨立作戰的關鍵，在於跨軍、兵種間協調聯繫是否緊密，以及各單位是否熟悉自身任務。因此，包括今年漢光演習演練ROE接戰規則、磨練基層軍官決策能力等，才能在戰時做出立即反應，厚實國軍抗敵能量。

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