中國擴建直升機場、滾裝船訓練場 日媒：台應防中「速戰速決」

日媒《讀賣新聞》今（18）日報導示警，針對中共建設中的基地衛星影像分析，中國正穩步擴增軍備，同時建立新的直升機基地及各式訓練場等，意圖透過大量直升機低空突入，奪取台灣重要設施。（圖片取自中國國防部）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中國近年不斷建設軍事基地與訓練場，特別是鄰近台灣的東部戰區及南部戰區。日媒《讀賣新聞》今（18）日報導示警，從中共建設當中的基地衛星影像分析，中國正穩步增擴充軍備，同時建立包含直升機基地、滾裝船登艦訓練場、模擬市區的靶場等各式新訓練場及前哨基地。



日媒擔憂，中共解放軍正在貫徹其領導人習近平2027年完成攻台準備的目標，台灣也應防範中共速戰速決的企圖。

《讀賣新聞》今日報導指出，統整近期衛星影像分析顯示，中國已建立新的訓練場和前哨基地，並已開始訓練；顯而易見，中國正穩步擴充軍備，並為「武統」台灣做好實戰準備。

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報導指出，中共在東南沿岸擴建遠程砲兵陣地、興建直升機基地、船型登艦訓練場，以及模擬我國市區、總統府的靶場等。《讀賣新聞》同時針對衛星影像點出中共基地、訓練場可能的作戰目標及地理位置，並推測中共侵台的行動方針。

直升機低空入侵

相對於先前已被外界討論的首都市區靶場，「直升機機場」與「陸上登艦訓練場」近期才獲外界關注。讀賣新聞報導說明，中共在廣東省汕頭市及福建省漳州市等地，大肆興建可停放大量直升機的飛行場及戰鬥機機場，看似中國正準備以最短的距離登陸台灣，並計劃使用可以低空飛行、避免雷達探測到的直升機運送部隊，攻擊台灣的重要設施。

中共在廣東省汕頭市（如圖）及福建省漳州市等地，大肆興建可停放大量直升機的飛行場及戰鬥機機場，看似中國正準備以最短的距離登陸台灣。（圖片擷取自Google地圖）

中共在福建省漳州市北建立大型軍用機場，可停放大量直升機與戰鬥機。圖中的漳州機場更具備完善的機堡網路及防空飛彈陣地。（圖片擷取自Google地圖）

對此，國軍下周實施的「漢光40號」實兵演習，有特別反制敵方低空目標的「反空機降」課目，預劃在全台多個演習區域，藉由無攻擊軍、無事先想定劇本等方式，實際驗證部隊面對敵軍低空突入，打擊重要據點時，我軍部隊的防守與反制作為。

滾裝船載運後援部隊登陸

另外，讀賣新聞報導亦指出，解放軍在內陸建造至少3座貌似艦船的訓練場，推測中共的想定，可能先以東部戰區及南部戰區為首，派出兩棲攻擊艦等艦艇作為「第一波」兵力登陸台灣並控制港口，為後續部隊建立基地；接著，「第二波」兵力可運用如滾裝輪等裝載運輸大型車輛的貨船，運輸大量北部戰區及中部戰區的戰車、卡車上岸。

報導指出，目前已確定中共中部戰區有2個仿滾裝船訓練場，北部戰區有1個仿滾裝船訓練場。在中部戰區範圍內，河北省承德市的第81集團軍訓練場，被發現有2處約170公尺長的船艦輪廓；在2022年9月時，衛星影像捕捉到數十輛車停在船型輪廓內，推測其正在練習如何有效地將裝載彈藥與燃料的卡車上、下船艦。

河北省承德市的中部戰區第81集團軍訓練場，被發現有兩艘約170公尺長的船艦輪廓（圖中框處）；在2022年時，衛星影像還曾捕捉到數十輛車輛停在船型輪廓內。（圖片擷取自Google地圖）

雖然國軍在此次漢光實兵演習之中，並未安排單獨科目反制中共民用貨輪，不過，各項作戰計畫之中，仍有聯合截擊或遠程反艦打擊等軍演模擬規劃，如此將考驗我國反艦飛彈的數量，以及反艦飛彈部隊在喪失制空權下的戰術作為。

大部隊短期決戰的可能

《讀賣新聞》亦引述日本防衛省官員說法稱，在中共軍區劃分中，「東部戰區」主要負責侵台行動，而「南部戰區」將予以協助。由於上述部分訓場位於北部戰區及中部戰區，這些訓練地點均位於內陸，日本媒體因而推測，中國可能正考慮從內陸派遣第二波後援部隊，進行後續作戰。

日方報導也歸納解釋，中共解放軍希望在攻擊台灣港口和機場、確保制海、制空權後，進一步利用直升機、兩棲攻擊艦，甚至是民用滾裝船實施登陸行動，並在外國勢力介入之前奪取台灣的控制權。日本國安研究專家、前日本陸上幕僚長岩田清文就示警，台灣應防範透過斬首行動及快速入侵的「短期決戰」。

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