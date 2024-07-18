日媒示警共軍縮犯台作戰時間 前國軍官員：海空可守、遠火難防

前國防部官員盧德允指出，中共遠程火箭砲兵（簡稱遠火）為我國較難防範的軍備。（取自中共東部戰區網站）

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日媒：日政府分析共軍攻台 1週內即能登陸

中國擴建直升機場、滾裝船訓練場 日媒：台應防中「速戰速決」

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以盾抗矛！ 國軍「漢光」去中心化演練抗中共斬首、速決

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日媒《讀賣新聞》報導指，中共持續建立船艦訓練場、機場與火箭部隊前哨基地，欲縮短攻台作戰時間。我國前國防部視察盧德允分析，雖中共可能發動直升機突擊、滾裝貨輪登陸犯台，但考量我方飛彈數量、屢次演練防範作為，共軍不易得逞；唯中共遠程火箭砲兵部隊兼具射程與精準度，實為我方較難防範的武器。



日媒《讀賣新聞》今（18）日報指出，從中共建設當中的基地衛星影像分析，中國正穩步增擴充軍備，同時建立包含直升機基地、滾裝船登艦訓練場、模擬市區的靶場等各式新訓練場及前哨基地，並示警中共解放軍正在貫徹其領導人習近平2027年完成攻台準備的目標，台灣也應防範中共速戰速決的企圖。

對此，軍事專家、前國防部視察盧德允指出，根據衛星照片，中共確實在福建省改建數個空軍機場，作為陸航直升機起降基地，又新添專門操作直升機和特戰部隊的陸航機場，明顯是要利用大量的直升機群，從台灣海峽左岸直接進襲台灣西岸，此一途徑比海上兩棲登陸來得迅速，且生存率更高。

不過，盧德允說，中共發動直升機突擊作戰的前提，必須是中共已掌握台灣海峽和台灣上空的空中優勢，但這一點在開戰初期並不可能達成，要等我國戰機和防空飛彈消耗將盡後才能採行。

前國防部視察盧德允認為，國軍刺針飛彈等防空飛彈可肆應中共機降威脅。圖為國軍操作刺針飛彈射擊情形。（資料照）

檢視我國國軍防衛，盧德允表示，共軍的目標是台灣沿岸大型港口和機場，以利後續部隊到達、登陸和建立後勤物資供應鏈，但就算我國國軍空優已喪失，仍擁有數量可觀的陸射劍二飛彈、復仇者刺針飛彈車、雙聯裝刺針飛彈、單兵攜行的刺針飛彈等野戰防空戰力，對共軍直升機是極大威脅。因此他研判，共軍直升機的機降戰法是整個攻台配套與途徑之一，但不必然有關鍵與有效主導地位。

我多次練要港防衛、反艦飛彈實力夠 共軍滾裝船登陸不易得逞

至於衛星偵獲中共興建近似滾裝貨船的訓練場，盧德允分析，中共加強滾裝船訓練，即是配合共軍奪取港口之後，可一次性多船運送大批重型戰車、裝甲車，以及兵員、輜重物資以利上陸部隊繼續作戰，向內陸擴大戰果。但此前提仍是共軍已經擁有戰場空優，又必須消滅、癱瘓國軍岸置反艦飛彈部隊，否則無法施展。而我方在歷次漢光演習期間，皆以要港防衛、阻絕作為重要課目，「敵有所攻，我有所防，共軍沒有那麼容易得逞」。

雖然中共滾裝貨輪可能成為對台兩棲作戰的運輸船隻，但前國防部官員盧德允指出，考量我國反艦飛彈戰力及多次實施要港演習，中共不容易得逞。（取自網路）

除了海、空兵力，俗稱「遠火」的中共遠程火箭砲兵部隊則值得留意，盧德允指出，共軍已在東部戰區、南部戰區建立遠程火箭砲兵旅，不僅演訓大，且有南北調動、集中兵力在福建海岸機動陣地，對台灣全島飽和轟擊態勢，且相較於「東風」系列彈道飛彈，「遠火」彈藥便宜許多，還有北斗衛星輔助導航，射程足以涵蓋台灣西部機場、港口、變電站等重要關鍵設施，亦有精準度，可能為共軍首波攻台的武器。且共軍「遠火」集結部署進入機動陣地，在平時頻繁演練情況下，若真對台動武，數小時就能發射，對我方而言較難防範。

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