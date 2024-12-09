限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中共將啟動對台軍演？ 國防部：嚴密監控華東7空域保留區
國防部今日表示，共軍於今日起至11日，在浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國軍已於上午完成應變中心開設，各外離島部隊提高警覺。圖為中共「轟-6」轟炸機。（美聯社檔案照）
相關新聞請見
不同前二次「聯合利劍」軍演 國軍先「破哏」緊盯共軍三戰區兵力
請繼續往下閱讀...
〔記者吳哲宇／台北報導〕總統賴清德率團訪問南太平洋3友邦，並在6日晚間返台，外媒指出中共恐最快於總統返台後軍演。國防部今日表示，共軍於今日起至11日，在浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國軍已於上午完成應變中心開設，各外離島部隊提高警覺。
國防部今日表示，針對共軍宣布今日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國防部已於上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。
國防部說明，運用聯合情監偵手段，國軍同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處。
因應共軍相關行動，國防部同步啟動備戰操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件因素，於戰術位置實施演練。各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等船艦活動，與海巡署密切合作、有效應對。
國防部強調，任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。共軍近期以來於日、韓、菲律賓及我國周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。對此國軍將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動，有能力、有決心、有信心確保國家安全。