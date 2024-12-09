共軍7處「航空保留區」一次看！ 2處位於台海緊鄰金、馬

中共解放軍今（9）日起至後（11）天止，已在華東、福建城市沿海一帶劃設「空域保留區」，被外界認為是其發動新一輪軍演的起手式。經比對，共軍本次劃設的七處管制空域中，有2處位於台海中線以西，但緊鄰金門、馬祖。（整理自美國聯邦航空局；取自Google Map；記者陳治程、涂鉅旻製圖）

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中共將啟動對台軍演？ 國防部：嚴密監控華東7空域保留區

不同前二次「聯合利劍」軍演 國軍先「破哏」緊盯共軍三戰區兵力

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中共醞釀對台軍演 我海巡署第一線緊盯7艘中國海警船

〔記者陳治程／台北報導〕國防部今（9）日表示，中共解放軍在浙江、福建沿海劃設7處「航空保留區」，並持續至本周三（11日）止，國軍已完成應變中心開設、各部隊提高警戒因應。據公開資訊比對，共軍劃設的這7處航空保留區，北至上海市、南至汕頭市，且台海中線以西的2處保留區緊鄰金門、馬祖，與先前實施的2次「聯合利劍」軍演樣態顯有不同。

國防部9日中午表示，針對共軍9日起至11日公告劃設的7處空域保留區，國軍除完成應變中心開設、要求各級部隊從嚴戒備外，另也運用聯合情監偵手段，同步掌握共軍東部、北部及南部戰區船艦編隊與海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動。上述動態均由國軍協同海巡兵力全程監控。

圖為我國海巡署台東艦、南投艦，以二對一方式監控中國海警船。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

不同於中共今年2次「聯合利劍」軍演消息，皆由中共解放軍率先發布，此次共軍劃設7處空域保留區，則是透過民航系統的「飛行任務通知」（Notice to Air Mission, NOTAM）低調揭露；根據美國聯邦航空局（FAA）資料顯示，中共這7處管制區，主要散布在華東、福建沿海一帶，北至長江河口，往南一路涵蓋台州、溫州、福州、泉州、廈門、汕頭市等地外海，且台灣海峽中線以西2處緊鄰金門、馬祖，值得關注。

有外媒本月初引述國安人士分析，共軍可能在總統賴清德訪問友邦行程的尾聲發動軍演，空軍新竹二聯隊所屬6架幻象2000-5戰機，日前也因應戰訓調整、敵情威脅，進駐台中清泉崗基地，儘管軍方當時未對上述消息正面回應，但也已引發外界對中共後續舉措的諸多揣測。

空軍二聯隊6架幻象2000-5戰機日前配合戰訓調整、敵情威脅，低調進駐台中沙鹿的清泉崗空軍基地。（資料照，記者劉宇捷攝）

國防部強調，任何單方面非理性挑釁行動，都可能嚴重破壞印太區域和平穩定，且為國際社會所不樂見。共軍近期以來於日、韓、菲律賓及我國周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。對此國軍將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

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