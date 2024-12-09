與前二次「聯合利劍」軍演不同 國軍先「破哏」緊盯共軍三戰區兵力

中共今年3度對台軍演比較表。（本報製表；圖為資料照、國防部提供）

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中共將啟動對台軍演？ 國防部：嚴密監控華東7空域保留區

中共醞釀對台軍演 我海巡署第一線緊盯7艘中國海警船

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共軍7處「航空保留區」一次看！ 2處位於台海緊鄰金、馬

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防部今（9）日表示，針對共軍宣布今日起至11日於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國軍各級部隊嚴密監控敵情並保持高度戒備。值得注意的是，比起中共解放軍今年5月、10月的「聯合利劍」軍演有先行預告，且以東部戰區與海警船為主軸，國軍此次主動先行公布共軍動態，還點名共軍北部、南部戰區船艦編隊活動，後續發展值得留意。

總統賴清德日前出訪馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等3個友邦，途中過境美國，我國國安團隊在賴清德出訪前，即掌握中共可能再啟動對台針對性軍演的情資。國防部今日中午發布新聞稿表示，中共宣布今日至11日於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國防部已於上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。

中共東部戰區微博10月發布「聯合利劍-2024B」演習區域。相較之下，中共解放軍尚未公布此次演訓資訊。（取自中共東部戰區微博）國軍新聞稿也特別提到，國軍運用聯合情監偵手段，同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處。

從我國國防部發布的資訊可見，共軍此次在台海周邊、西太平洋活動的船艦，並不僅只於最鄰近台灣的東部戰區，還包括北部戰區及南部戰區兵力，看似與中共今年5月進行的「聯合利劍-2024A」、10月實施的「聯合利劍-2024B」，以東部戰區兵力為主軸的演訓樣態不同。

另外，中共「遼寧號」航空母艦曾參與「聯合利劍-2024B」軍演，此次中共是否派航艦參與演訓，有待觀察。

中共解放軍遼寧號航空母艦參與今年10月的「聯合利劍-2024B」軍演。（資料照，取自「中國軍號」微博）值得注意的是，中共解放軍在「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」演訓之前，皆高調發布在台灣本島、外島劃設多處演訓區域的資訊，但中共解放軍迄今尚未發布這次演訓的相關訊息。據了解，我方透過其他管道主動蒐獲資訊，評估中共實施軍演的可能性，進而要求各級部隊提高警覺。

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