中共醞釀對台軍演 我海巡署第一線緊盯7艘中國海警船

我海巡署艦艇以一對一方式監控中國海警船。（記者姚岳宏翻攝）

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〔記者姚岳宏／台北報導〕我國國防部正緊盯中共解放軍動態，我國海委會海巡署今日也表示，中國3艘海警船自12月6日起，陸續異常繞行我國東部綠島及東北東方海域，今天又有4艘海警船以4艘編隊方式，向我國西南海域航行，但均未進入我禁限制水域內。海巡署強調，我方在第一時間部署巡防艦船，採一對一平行對應中國海警船，全程嚴密監控應處。

海巡署今日表示，海巡署自本（12）月6日清晨1時起，陸續偵獲中國海警船的異常動態，完成應變中心開設，其中海警2901繞行峽南海域、海警1301及1302自東北海域南下，計有3艘海警船到我國東部綠島東北東方50至60浬海域滯留。今日新增海警2203、2302、2304、2307等4艘編隊向我國西南海域航行，均未進入我國禁限制水域內；海巡署均採一對一平行對應中國海警船，全程嚴密監控。

海巡署強調，中國海警船配合中共解放軍採取的灰色地帶侵擾，是中國單方面破壞台海區域和平穩定的行為，破壞兩岸交流及升高緊張情勢，海巡署已偕同國防部等國安單位掌握相關情勢，並做好充分準備，請國人放心。

我海巡署艦艇以一對一方式監控中國海警船。（記者姚岳宏翻攝）海巡署指出，另依據國際法及聯合國憲章，中國無權於我海域進行任何侵擾及執法作為，我國有權採取必要措施反制，提醒近期航經演習附近海域的商貨輪及漁船，提高警覺注意安全。

海巡署長張忠龍表示，海巡署持續與友軍運用聯合情監偵手段，密切掌握周邊海域目標，全程監控中國海警船海上動態，妥適部署相關勤務，呼籲中共體認區域和平穩定的重要性，停止類似侵擾舉措。海巡署持續秉持不挑釁、不退讓原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權及海洋權益。

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