志願加入機步269旅 義務役士兵認為「當一年」歷練才完整

新訓自願分發機步269旅砲兵營，並參與過漢光演習、聯勇操演的陸軍義務役林奕佑一兵。（取自軍聞社）

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〔記者陳治程／台北報導〕國軍復徵一年義務役滿周年，率先入伍的陸軍2226梯官兵們也將在明（25）日全數退伍。前總統蔡英文2022年宣布兵力結構調整時，外界一度質疑役男進部隊可能還是掃地、割草，無助戰力提升；但有義務役士兵直言，他在新訓後自願分發主戰部隊，不只打過漢光、重砲射擊，更曾「下聯勇」，一年的完整役期使他更熟悉編制武器，對體能和團隊精神也是很好的磨練。

在完成八周新訓後，自選分發機步269旅砲兵營的義務役林奕佑一兵向軍媒表示，他在主戰部隊期間，先後參與國軍漢光40號演習、編制重砲射擊訓練，更隨部隊一起「下聯勇」；經歷重大任務洗禮，他認為一年的役期才足以完整經歷各階段訓練、熟悉武器裝備操作並提升體能，培養團隊合作和刻苦耐勞的精神。

林奕佑一兵分發的機步269旅砲兵營，去（2024）年於「聯勇操演」期間，實施155公厘榴砲實彈射擊。（取自青年日報）

去（2024）年於海軍陸戰隊入伍、分發至防空警衛群的義務役張佐丞下士則說，他入伍後接受訓練晉升士官，除意識到責任加重，也在當中學習到團隊溝通、領導統御，磨練自身解決問題的能力，同時培養自律與負責心；他認為，在軍中分擔隊職幹部任務的歷練，退伍後也能轉化為經驗，應用至未來的新工作。

去（2024）年於海軍陸戰隊入伍，分發至防空警衛群並受訓成為士官的張佐丞下士。（取自軍聞社）

國軍過去十年實施的軍事訓練役制度，入伍役男僅需服四個月役期，不只無法接受中、高級專長訓練，也無法補充部隊基幹需求；隨著一年期義務役復徵，這種現象可望緩解。根據國防部統計，截至去（2024）年底，首年徵集的義務役中，有1800餘員自願選填主戰部隊服役，約佔總分發人數的30%。

除本文受訪義務役士兵所屬的機步269旅，首批復徵的陸軍一年義務役也有分發至21砲指部、裝甲586旅，還有澎湖、金門防衛指揮部等本、外島單位；隨著陸軍2226梯將在明年全數退伍，這批一年兵未來將納管為後備軍人，並與現役官兵、後備和民防系統合作，承上啟下，健全強韌的全社會防衛體系。

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