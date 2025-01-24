四大新武器只練一種？ 原來義務役也有學習用無人機、刺針飛彈

圖為陸軍義務役2226梯新兵，去（2024）年於新訓部隊接受戰術行軍鑑測之情形。（國防部官方Facebook）

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國軍復徵義務役滿周年 武器編裝、部隊缺員挑戰仍待克服

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〔記者陳治程／台北報導〕國軍復徵首梯的陸軍義務役2226梯官兵將於明（25）日全數退伍，外界過去一年相當關心這批新兵戰力的養成；其中，陸軍曾在去（2024）年11月邀請媒體，觀看義務役士兵操作「紅隼」火箭彈射擊，驗證新一代阿兵哥的編制專長；國防部另表示，部分義務役役男已在駐地期間，初步學習無人機、人攜式刺針飛彈諸元及操作，強化其軍事職能，滿足防衛作戰所需。

前總統蔡英文2022年底宣布復徵義務役時曾宣稱，新制一年兵除將接受新型訓練課程模組，部分役男更有望操作「紅隼」火箭彈，「刺針」、「標槍」飛彈，以及無人機等指標性新式武器，強化國軍不對稱戰力；然過去一年，陸軍僅安排義務役士兵操作紅隼火箭實彈射擊，至於刺針、標槍以及無人機，則受制裝備未到位、數量不足或訓能受限之故，並無義務役男接受訓練後獲專長簽核。

陸軍步兵137旅義務役士兵，去（2024）年11月於南測中心實施「紅隼」火箭實彈射擊之情形。（本報資料照，記者王藝菘攝）

對此，國防部表示，根據「強化全民國防兵力結構調整方案」，部分去年入伍的義務役男，已在駐地期間依其職務所需，初步接觸新式武器。有部分士兵透過訓練用無人機，建立基礎技能；亦有其他士兵學習「人攜式刺針飛彈」的裝備諸元、性能、接戰程序和操作要領。未來將續依編制職務實施軍事訓練，並依部隊需求，由主官擇優薦報儲備士官班隊，強化防衛作戰效能。

今（2025）年元月編成的陸軍無人機訓練中心。（總統府提供）

值得一提的是，隨著軍方採購的400枚刺針飛彈；陸軍的無人機訓練中心本（1）月也於教準部正式編成；且可同時供12位學員訓練的中科院「雙聯裝刺針飛彈」模擬器也已交軍，即便國軍復徵義務役首年未能「全面」實施新式武器訓練，相關專長訓能的窘境有望自第二年起陸續獲得解決。

圖為美軍陸戰隊士兵操作人攜式刺針飛彈實彈射擊。（美軍DVIDS網站）

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