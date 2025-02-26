中共突襲宣布實彈射擊演訓 學者：意圖給我國出難題

面對中共突發軍演及近日台海行動，國防院學者蘇紫雲分析，共軍「灰色地帶」衝突手段的轉變，是意圖給台灣出難題，同時運用海警船、突發軍演及水域破壞等方式，模擬對台行動。圖為共軍殲-10戰機。（美聯社資料照）

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中共海上軍警串通？ 對我施以軍演、常態執法連環拳

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國海底電纜昨日遭破壞後，我國國防部26日指控，中共解放軍實施「聯合戰備警巡」行動，並無預警在我國高雄、屏東外海約40浬（約74公里）處海域劃設「射擊」操演區。國防院學者蘇紫雲分析，共軍灰色地帶衝突的手段轉變，是意圖給台灣出難題，同時運用海警船、突發軍演及破壞海中設施等方式，模擬對台行動。

中共近年頻繁於台海周邊執行各類軍演，小至聯合戰備警巡，大至「聯合利劍」演訓，且其軍事手段從最初的事前高調宣布，演進到軍演當日公布，再到近日的無聲無息，直到國防部揭露才周知，凸顯中共對台軍事方針的轉變。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，中共對於軍演消息的操作轉變，是意圖給台灣出難題，採用戰術性突擊的方法，考驗台灣及國際反應。並且綜觀近日的共軍行動，包括割斷台澎電纜、中國海警船於金門進行執法，再到今日透過無線電，無預警宣布實彈射擊，即可更清晰地發現中共是「系統性」的執行台海侵擾行動，透過海底破壞、海警權伸張及突發軍事行動等多方齊進方式，來更全面地達成騷擾與對台行動目的。

蘇紫雲也認為，中共在高屏外海突然劃設操演區之舉，非常不智也不負責任，因為在高雄、屏東外海劃設「射擊範圍」，會直接影響到M750及A577兩個國際航線，前著為連通北美線，後者為連接東北亞與東南亞的重要航線，將會影響行經台海的海、空域交通，航行勢必要改道，這除了是對國際的示威外，也可說是作為封控台灣的一種示範。

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