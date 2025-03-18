國軍「立即備戰操演」開跑 586旅、澎防部、金防部投入臨戰演訓

國軍因應敵情威脅首度實施的「立即備戰操演」於昨（17）日展開，隸屬陸軍金防部的CM21裝甲車，前往金門大橋的關鍵基礎設施周邊，實施「戰備偵巡」任務。（本報資料照，記者吳正庭攝）

相關報導請見

共軍大舉包圍式演習擾台！59共機、9共艦現蹤

防中共武力威嚇「以演轉戰」？ 金防部：例行性操演「戰備偵巡」

請繼續往下閱讀...

中共68機艦亂我立即備戰操演 公布監控「攻擊2」無人機影像反制

〔記者陳治程／綜合報導〕因應解放軍持續襲擾我海、空域，國軍本周首度展開有小漢光之稱的「立即備戰操演」，強化各級部隊快速戰備能力。恰逢中共再藉聯合戰備警巡，大量出動共機、艦及空飄氣球之際，分屬第一、五作戰區的澎防部和裝甲586旅，以及前線的金防部官兵，則分別聞令執行臨戰訓練、重防演練及彈藥整補等工作，確保進入任務狀態。

「立即備戰操演」首日，隸屬第一作戰區的澎湖防衛指揮部，先是檢整部隊車輛、載運彈藥上車，接著前往戰備位置實施「臨戰訓練」；金門防衛指揮部則在例行性的「戰備偵巡」期間，出動機步連所屬CM21等車輛，前往金門大橋、機場關鍵設施周邊，演練下車戰鬥等任務。

五戰區裝甲586旅昨（17）日於立即備戰操演期間，對M60A3戰車（見圖）等輪、履甲車進行檢整和彈藥運補。（取自青年日報）金防部機步連官兵，昨日於例行性戰備偵巡期間，駛經古寧頭牌樓，確保周邊環境安全。（取自青年日報）

至於中部五戰區的裝甲586旅，則對M60A3戰車、M88A1救濟車與CM33裝步戰鬥車等輪車，執行油彈補給、戰備檢查等檢整項目，強化後勤作為。

共軍近年在我周邊海、空域軍演頻率不減反增，隱含「由訓轉戰」風險，國軍宣布本周實施首次為期五天的「立即備戰操演」，延續去（2024）年漢光演習的「無劇本」模式，針對解放軍灰色地帶襲擾、部隊集結演訓、網路攻擊，以及關鍵基礎設施防護等任務進行相對性演練。

無獨有偶，國防部今（18）早表示，截至上午6點的過去24小時間，國軍已偵獲共機59架、共艦9艘外加2艘空飄氣球，配合解放軍「聯合戰備警巡」，在我四方海、空域進行襲擾。

國防部今（18）公布之中共解放軍於台海周邊海空域活動示意圖。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法