空勤總隊搞什麼飛機？ 「黑鷹」、「海豚」任務派遣區分是門大學問

內政部空勤總隊擁有「海豚」及「黑鷹」直升機，而選擇出動何種機型是有其派遣規則的，兩款機型對於飛行員出動的時間要求也不一樣。圖為黑鷹執行消防水袋吊掛任務。（記者劉宇捷攝）

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〔記者劉宇捷、吳哲宇／台中報導〕相信台灣民眾對於空中的「紅色直升機」並不陌生，舉凡救災、民安演習都有其身影，事實上，內政部空勤總隊要選擇出動「海豚」或「黑鷹」直升機，有其派遣規則，兩款機型對於飛行員出動時間要求也不一樣，最快要30分鐘完成整備、升空；現在就跟著本報的腳步，深度認識空勤總隊的運作吧。

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台灣四面環海，又有多座3000公尺以上高山，因此天災、海域救援與山難救援的案件時有所聞，以空勤總隊現役機隊來說，現有9架AS-365「海豚」、14架UH-60M「黑鷹」直升機與1架Beech-200定翼機，依照性能與常見的任務特性，分派至北、中、南三大區域。

空勤總隊現有9架AS-365「海豚」（右）、14架UH-60M「黑鷹」直升機（左），它們依照性能與常見的任務特型分派至北、中、南三大區域。（記者劉宇捷攝）

機型選擇有其道理

位於北部的小油坑日前發生火災，卻傳出空勤總隊派遣中部的黑鷹直升機，引發外界議論。然而事實上，這是合理的任務分派，空勤總隊的直升機隊分配依照機體性能區分，8000英尺以上高山以馬力大、載重穩、適合高海拔任務的「黑鷹」負責，因此配屬在中部及南部地區；低海拔城市任務以及配合海巡的近海蒐證任務，則由「海豚」負責，因此配屬在北部及中部地區。

值得一提的是，現駐防在北部松山基地的空勤總隊棚廠，因為受限於空間大小以及任務分配，目前並沒有部署較重型的黑鷹直升機，不過，空勤總隊已著手興建松山新棚廠，預計在2028年3月竣工，驗收合格後落成啟用，屆時，將可同時進駐黑鷹與海豚2款直升機，強化北台灣高海拔山林與海域空中救援能量。

一般來說，8000英尺以上高山以馬力大、載重穩、適合高海拔任務的「黑鷹」負責，因此配屬在中部及南部。（記者劉宇捷攝）

飛行員都在做什麼？

而負責駕駛這些直升機的飛行員，有近9成都是陸軍、空軍及海軍退役的飛官，僅有少部分是自訓飛行員，並均透過國家考試入選，經空勤總隊評估其本職學能後，分派適合之機型擔任飛行員，每年仍需要依訓練計畫，在每一季間完成海上訓練、陸上人員吊掛訓練，以及緊急訓練3大科目，且每季周而復始；另外，每年還需依計畫完成模擬機複訓及考核，透過在職訓練，不斷精進各式空中救災技巧。

而以緊急任務來說，當意外事件發生時，空勤總隊接獲國家搜救中心任務指派並確認內容後，由勤務指揮中心評估任務特性與區域等情資，合宜分配並下達任務予勤務隊，待命機組員收到出動命令後，機長會先快速查看目標區環境、山勢、天氣等狀況，副駕駛與後艙人員則確認所需器材並與相關單位人員溝通、登機，最後完成任務提示出動。

任務組員收到出動命令後，機長會先快速查看目標區環境、山勢、天氣等狀況，副駕駛與後艙人員則確認所需器材並與相關單位人員溝通、登機，最後完成任務提示（如圖）出動。（記者劉宇捷攝）

這整套流程也有時間限制，因不同的機型或機場條件有所差異，以空勤總隊台中駐地海豚直升機為例，從接獲任務到出勤，白天要求30分鐘、晚上要求50分鐘出動，而黑鷹直升機時間稍長一點，白天要求40分鐘、晚上要求60分鐘出動；因此，整個任務必須在高壓下迅速執行，考驗平時的應變能力與情況掌握程度。

另外，空勤總隊也同時執行高山與離島地區救援、空中滅火暨支援相關機關協訓等工作，這群空中英雄們默默的付出，都是為了全心守護國人生命財產安全！

黑鷹飛行員賀宇聲（左）及海豚飛行員賴彥廷（右），與本報分享機隊日常運作事宜，內容相當專業、詳盡。（記者劉宇捷攝）

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