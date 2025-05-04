包山包海攏總來！ 直擊空勤總隊「共勤訓練」協助全台Air Supply

內政部空中勤務總隊平時會與消防、海巡以及林保署等機關合作，進行「共勤訓練」，如此才能執行多元的空中救援任務。圖為海巡隊員練習垂降。（記者劉宇捷攝）

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空勤總隊搞什麼飛機？ 「黑鷹」、「海豚」任務派遣區分是門大學問

〔記者劉宇捷、吳哲宇／台中報導〕內政部空中勤務總隊做為公家機關最主要的空中力量，無論是山之巔還是海之濱，他們都「包山包海」。事實上，空勤總隊並非獨立包辦所有任務，而是與消防署、海巡署以及林保署等機關合作，進行「共勤訓練」，才能執行多元的空中救援任務；本報實地走訪空勤總隊，帶您一窺共勤訓練執行樣貌。

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我國山林、海洋、消防救災都有相對應的專責主管機關，也有需動用到空中支援之時，然而考量現實層面，不可能每個單位都自行組建一支空中機隊，因此，空勤總隊身為我國唯一公部門航空器機關，角色顯得非常重要。這支空中勁旅是由消防署空中消防隊籌備處、警政署空中警察隊、民航局航空隊及海巡署空中偵巡隊等單位整併而成，空勤總隊籌備處2004年3月10日成立、空勤總隊隨後於2005年11月9日正式掛牌，而後，軍方又移交15架UH-60M「黑鷹」型機，成為專職的高性能飛行隊。

空勤總隊籌備處於2004年3月10日成立、隔年11月9日空勤總隊正式掛牌，而後軍方又移交15架UH-60M「黑鷹」型機（如圖），成為專職的高性能飛行隊。（記者劉宇捷攝）

想像一下，空勤總隊就像是個提供各式空中支援任務的「大平台」，與各機關單位密切合作，而「共勤訓練」的宗旨，就是為了各單位合作無間，擬定重要的訓練科目，透過組合訓練來形成救援默契；由於飛行過程中，飛機座艙內、外環境可說是非常吵雜，因此，共勤單位人員與後艙機工長的「無聲默契配合」就變得非常重要。

空勤總隊常見的「共勤訓練」，包含配合海巡署執行海上搜救、蒐證任務，配合消防署執行山域搜救及平地救災任務，而森林火災之消防水袋吊掛任務，則會與林保署的林保員配合裝掛與出勤。其中，又以繩索垂降相關的課目，是各單位都有可能從事的「通識課程」，相關單位都會定期派員至空勤總隊來訓練。

空勤總隊就像是一個提供各式空中支援任務的大平台，而「共勤訓練」的宗旨，就是為了與各機關單位合作無間，因而擬定重要的訓練科目，透過組合訓練來形成救援默契。（記者劉宇捷攝）

海巡署吊掛共勤訓練

以海巡署出海垂降救援為例，本報前往採訪時，正好目賭海巡學員進行地面學科實操課程，只見海巡署教官們與空勤的機工長，共同教導學員如何進出艙、使用勾掛扣環、各式告知機工長收繩或即將抵達地面的手勢，以及救護裝備的進出艙使用等，其每一步的細節順序與踩踏地方都不可馬虎，因為光是手放錯位置，就有可能被絞盤或繩索弄重傷。

海巡署的教官們與空勤的機工長，共同教導學員如何進出艙、勾掛扣環的使用、各式告知手勢，以及救護裝備的進出艙使用等，其每一步的細節順序與踩踏地方都不可馬虎。（記者劉宇捷攝）

資深海巡教官現場分享，這些學員在下一階段都將面對實際垂降課程，但在地面練習，與實際上機垂降是完全不同的感受，即便在地面實操練習到100分，實際上機可能只能做到60分甚至更低。因此在地面時，就要盡力去要求學員做到很熟練，畢竟現實上，還有高度、風、下沉氣流等條件須考量。

除了與協力單位實施共勤訓練外，空勤總隊也會不定時配合執行空中運輸、高山運補、緊急醫療轉診、災情觀測、重大緊急犯罪空監追緝，以及國土綜合觀測等綜合性任務，舉凡民間需要空中力量支援，空勤總隊就是最佳的執行夥伴！

圖為空勤機工長與海巡教官共同指導學員，如何將救護吊籃進出至黑鷹直升機的機艙內。（記者劉宇捷攝）

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