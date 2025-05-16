【影】挺進直擊「黑鷹」直升機作業 消防水袋原來是這樣搞的！

〔記者劉宇捷、吳哲宇／台中報導〕空勤總隊藉由「共勤訓練」執行綜合性特殊任務，而其中「消防水袋」的滅火任務，又是畫面最特別，也最獨一無二的項目。本報跟隨林保署共勤人員的腳步，挺進直升機旁，帶大家一睹消防水袋的吊掛過程究竟是怎麼一回事。

如影片所示，執行水袋吊掛任務其實並非一開始飛機就裝載水袋從基地起飛，而是會將水袋暫時收在機艙內「載出去」，飛抵目標區附近預定的中繼站空地後，會與林保署的森林管護員會合。由於一個空水袋即重近200公斤，投水量可達2噸，因此需要出動約4-6名的管護員通力合作。

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整套裝掛過程在空勤機工長的協助下，從合力抬下水袋、拆除外袋，再到管護員「躺」進機腹下，將接頭裝掛至機腹的負重點上，僅需約5-10分鐘即可完成。（記者劉宇捷攝）

在飛機觸地後，管護員會從機身的正側面排成兩列挺進，這是由於直升機保持熱機狀態，旋翼的下沉氣流仍非常強勁，因此隊員們必須紮穩腳步，在安全區域內以手勢溝通。整套裝掛過程在空勤機工長的協助下，從合力抬下水袋、拆除外袋，再到管護員「躺」進機腹下，將接頭裝掛至機腹的負重點上，僅需約5-10分鐘即可完成。

影片也許感受不出那種從頭頂吹來得強風，但記者隨隊拍攝、親身體會，所有配件都必須固定好，並且還需要出力穩定器材，才能對抗強勁的亂流。

空勤總隊藉由「共勤訓練」執行綜合性特殊任務，而其中「消防水袋」的滅火任務，又是畫面最特別，也最獨一無二的項目。（記者劉宇捷攝）

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