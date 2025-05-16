軍武圖輯》揭開空勤總隊特殊任務 UH-60紅鷹負重2噸水源上山滅火

來自軍方的黑鷹直升機還特別利於執行「消防水袋」任務，當山林火災時，即吊掛近200公斤的水袋，集取約2噸的水源前往滅火。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷、吳哲宇／台中報導〕一身紅裝的空勤總隊總與救難脫不了關係，旗下來自軍方的黑鷹直升機還特別利於執行「消防水袋」任務，當山林火災時，即吊掛近200公斤的水袋，集取約2噸的水源前往滅火。而飛行員分享，負重操控與對自然環境的掌握度，是執行這一特殊任務的關鍵。

日前發生在陽明山小油坑的失火案，空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛消防水袋前往馳援，媒體所曝光的畫面就是這項科目。而一般來說，消防水袋任務因為需要「負重高飛」，因此由馬力大的UH-60M「黑鷹」直升機優先負責執行，並搭配林保署的森林管護員一同完成。

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一般來說，消防水袋任務因為需要「負重高飛」，因此由馬力大的UH-60M「黑鷹」直升機優先負責執行，並搭配林保署的森林管護員一同完成。（記者劉宇捷攝）

可別小看一個小小的消防水袋，這個皮革製的袋子光是空重就近200公斤，一次裝載的水量可達2公噸。（記者劉宇捷攝）

可別小看一個小小的消防水袋，這個皮革製的袋子光是空重就近200公斤，一次裝載的水量可達2公噸，因此現場管護員笑著說，灑水的時候千萬別站在下面，因為你可能會被「水」砸死！而這個重量對飛行員來說，最有影響的就是「負重」了，因為這會使飛機的操縱性、爬升率及航程有所下降。

消防水袋對飛行員來說，最有影響的就是「負重」了，因為這會使飛機的操縱性、爬升率及航程有所下降。（記者劉宇捷攝）

執行過多次消防水袋任務的飛行員賀宇聲指出，執行水袋任務大致可區分事前規劃、火場空勘、裝卸水袋地點選擇、取水區域規劃，以及投水航線執行等5大項目，每個階段都有其注意事項與考量。

黑鷹在懸掛重物情況下還要特別注意油量，必須納入火場空勘、飛至裝卸水袋及取水區之距離、取水重量、海拔高度，及預留的安全返航油量計算等。（記者劉宇捷攝）

詳細來說，各場域的山勢環境、天氣、周圍障礙物、高壓電線、可能的各種風向、進出的路徑航線規劃等，都是需要留意及事前做功課的，特別是懸掛重物情況下還要特別注意油量，需納入火場空勘、飛至裝卸水袋及取水區之距離、取水重量、海拔高度，及預留的安全返航油量計算等，這些都是影響用油的因素。例如跨區增援北部或是高海拔的滅火，這些都會降低單次出勤可投水的次數，因為要花更多油料在移動跟爬高上。

來自軍方的黑鷹直升機還特別利於執行「消防水袋」任務，當山林火災時，即吊掛近200公斤的水袋，集取約2噸的水源前往滅火。（記者劉宇捷攝）

此外，最後還需執行進出火場的航線規劃，這除了要注意現場風勢外，還需注意全程不穿越濃煙區、沿火線投放、背對陽光投水為佳、人命財產、地面人員位置動態、阻止延燒及降溫為主（非直接投入火源，除非是獨立木火勢），最後建議實際執行時，盡量由上坡向下坡方向投水，避免在爬升中投水，這些都是執行時所要考量的小技巧。

實際執行投水時，除了要注意現場風勢外，還需注意全程不穿越濃煙區、沿火線投放、背對陽光投水為佳，同時盡量由上坡向下坡方向投水，避免在爬升中進行，這些都是執行時的小技巧。（記者劉宇捷攝）

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