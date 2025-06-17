「海鯤號」潛艦首度駛離高雄港 正式啟動海測

潛艦國造「海鯤號」邁入關鍵里程碑，現場也吸引數十位軍事迷與大批媒體守候捕捉歷史性一刻。（記者李惠洲攝）

首次上稿：06-17 10:27

更新時間：06-17 16:40（更新海鯤號潛艦返航）



〔記者洪臣宏／高雄報導〕原訂4月海測的國造潛艦「海鯤號」一再延宕，在外界一片疑慮聲中，海鯤號終於在今（17）日從高雄港出海，啟動海上測試（SAT）。海鯤號在外海以自主動力浮航約6小時之後，下午2時30分順利返回台船碼頭，大批軍事迷、民眾頂著豔陽爭睹歷史性一刻，直呼：「感動！」



海鯤號14日現身高雄港，並以自主動力浮航，外界研判已進入泊港測試（HAT）最後階段，距離海測僅一步之遙；果不其然，海鯤號上午8時再度離開台船91號碼頭，多名做足防護措施的台船人員，戰戰兢兢站在甲板上檢視，在數艘台船工作船戒護下，海鯤號緩緩浮航並出海，吸引大批軍事迷、民眾觀看。



海鯤號潛艦今天從旗津出海。（記者李惠洲攝）在海鯤號潛艦在港區內航行的過程中，相關單位進行海域管制，卻發生一艘漁船疑似疾速駛向海鯤號，2艘工作船鳴笛示警的插曲，引起一陣騷動。現場軍事迷說，畫面看似驚險，但應為長焦鏡頭視角壓縮，加上角度錯位造成，該漁船距離海鯤號還有一段距離。



海鯤號潛艦今日在外海浮航測試，並沒有下潛，今日下午2時30分返港。軍事粉專「IDF經國號」發文稱，海鯤號第一階段將以身為「一艘船」的基礎浮航狀態，確認所有系統、儀器正常運作，之後才會接續到下潛相關科目。



國艦國造「海鯤號」潛艦今上午駛離港口，進行首次海上測試，旗津民眾只要站在岸邊就可以看見遠處的海鯤號。（記者李惠洲攝）海鯤號的造艦進展深獲國人關注，原訂今年4月海測卻延宕，引來許多揣測，國防部長顧立雄日前強調，海鯤號的測試沒有時間表，確保安全才會出海；海軍上月明確表示，海鯤號潛艦已經達到出海前的最後安全整備階段，11月交艦目標不變。



國造潛艦後續艦採「2+3+2」模式分三階段建造，首批2艘為根據原型艦經驗優化的「小改款」版本，5月依採購程序規定與台船完成簽約，現階段台船僅就人力、料件及機具先行備便。



海鯤號後續艦今年度預算因在野黨提案凍結50%、約10億元，目前遭立法院凍結，解凍條件為原型艦通過海上測試（SAT），且向立法院專案報告，經同意後始得動支，因此尚未開工。

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