海鯤號今日駛離高雄港 知情人士證實：展開首次「海測」

台船人員列隊於海鯤號潛艦甲板，在測試過程中嚴陣以待。（記者李惠洲攝）

首次上稿：06-17 13:06

更新時間：06-17 14:21（更新此次海測內容）



〔記者方瑋立／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」泊港測試（HAT）備便，今（17）日被目擊駛出高雄港外，知情人士今日證實，海鯤號出港進行首次海上測試（SAT），象徵國造潛艦邁向下一階段里程碑。

海鯤號今天上午8時許被目擊駛出高雄港外，帆罩上的舷號711清晰可見，甲板上有10名以上技術人員與官兵，在小船護航下，緩緩駛離台船碼頭。

針對海鯤號備便出航，知情人士今日向本報證實，海鯤號潛艦駛出高雄港外，進行第一次海上測試（SAT），象徵國造潛艦邁向下一階段的里程碑。據了解，首次海測將以浮航為主暫不下潛，進行動力系統等各項系統的測試，以及航行儀器的檢測。

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國造潛艦海鯤號今天從旗津離開高雄港，投入首次海測作業。（記者李惠洲攝）國防部長顧立雄日前受訪強調，海鯤號以確保安全為首要，「沒有時間表」。海軍參謀長邱俊榮中將也曾在國防部例行記者會上表示，海鯤號已達最後安全整備階段，待備便後即會開始海測，今年11月交艦目標不變。

另外，海鯤號後續艦由於今年度預算遭由於在野黨提案凍結50%（約10億元），需待原型艦海測通過並向立法院院會專報後，始得動支。目前海軍已和台船完成簽約，但尚未開工。

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