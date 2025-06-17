「海鯤號」潛艦啟動海測 未來5個月必須過這幾關

國艦國造「海鯤號」潛艦今上午駛離港口，進行首次海上測試，旗津民眾只要站在岸邊就可以看見遠處的海鯤號。（記者李惠洲攝）

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海鯤號今日駛離高雄港 知情人士證實：展開首次「海測」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦「海鯤號」今日從高雄港自力浮航出海，為海上測試（SAT）揭開序幕，由於主合約商台船與海軍簽約律定，必須於今年11月前交艦，這也代表，海鯤號須在未來5個多月內，陸續完成浮航、潛航與武器系統測試工作，且測試結果與7艘後續艦預算能否動支息息相關。

海鯤號近期進入泊港測試（HAT）最後階段，14日被直擊藉由自身動力，在高雄港內浮航，今日上午則在小艇的戒護下駛離高雄港，預計在今日下午3點前完成首度海上航行。知情人士今天證實，海鯤號已啟動海測，正式邁向下一階段里程碑。

至於海鯤號潛艦的「海測」包含哪些項目？前台船董事長鄭文隆曾透露，海鯤號海測涉及31個大項目，包含浮航測試、淺水測試、深水測試，也會測試戰鬥系統、發射一枚操雷，確定水下作戰能力無虞。光是在浮航期間，即測試動力系統、自體電力能否正常供應，另包括在泊港測試階段，進行的通信、聲音、呼吸系統，以及水、電、油、氣等測試，都要再度驗證。

首艘國造潛艦海鯤號今日出海進行海測。（記者李惠洲攝）不過，海鯤號若要在高雄外海進行潛航測試，熟稔潛艦研發的前高階官員指出，考量台灣海峽是船隻往來的要道，勢必進行海域管制，屆時，包括國軍、海巡等單位，都得派兵支援，同時也避免遭攪局；若進行操雷發射，更須劃設射擊危險區域並對外公告，確保海上船隻航行安全。

根據海軍規劃，海鯤號的海測工作將執行至9月30日，在海鯤號海測延宕後，海軍參謀長邱俊榮上月表示，若要做相關節點調整，仍可以進行滾動調整，而海鯤號交船時間點為今年11月，目前並未改變。另據了解，海鯤號射擊操雷的時間點，可能落於今年10月。

另值得注意的是，海鯤號的海測結果，將牽動7艘潛艦後續艦的預算執行，立法院審議國防部今年度預算時決議，「潛艦國造－第3階段後續艦籌建」一案今年度20億元預算，須等到海鯤號海測結束且通過，並由國防部向立法院院會專案報告，經同意後才使得動支。海鯤號潛艦去年2月即從船廠移出，但泊港測試所費時間比預期來得久，連帶使海測期程延宕。（資料照）

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