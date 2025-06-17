「海鯤號」潛艦從高雄港出海 這支監視器直播3分鐘全都錄！

紅毛港文化園區的「高雄港第二港口即時影像」，完整直播海鯤號潛艦行經二港口的過程。（取自「紅毛港文化園區」YT頻道）

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〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦「海鯤號」今日上午以自主動力浮航，首度離開高雄港出海，將行經旗津外海，預計今天下午返回高雄港台船碼頭。有趣的是，紅毛港文化園區的「高雄港第二港口即時影像」，完整直播海鯤號行經二港口的過程，猶如從「空拍」視角見證一切。



媒體今日獲悉海鯤號潛艦動態後，主要匯聚於小港漁港、高雄港二港口信號塔台岸邊，拍攝海鯤號浮航情形，加上海鯤號的航線，往左偏向紅毛港文化園區，距離二港口信號塔台較遠，導致媒體多半只能捕捉到平面角度畫面。

不過，紅毛港文化園區的「高雄港第二港口即時影像」，完整直播海鯤號行經二港口的過程，猶如空拍影像。

從直播影像可見，海鯤號的艦艏大約上午8點49分45秒進入畫面右側，艦艉大約於8點52分45秒離開畫面左側，整整3分鐘，兩旁有3艘小船伴隨，另有1艘警用艇戒護。







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